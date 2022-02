Robert Justus nuovo ct della Nazionale femminile della FIH. La firma oggi a Roma con il presidente Sergio Mignardi

Olandese, 43 anni, il tecnico allena da quattro stagioni la squadra femminile belga dei Dragons. Succede a Roberto Carta, in carica dal 2016.

La Federazione Italiana Hockey ha reso noto quest’oggi il nome dell’allenatore che guiderà la Nazionale Italiana Femminile: si tratta di Robert Justus.

Il tecnico olandese, 43 anni, allena da quattro stagioni la squadra femminile belga dei Dragons, con la quale è stabilmente entrato nei Play Off. Il Belgio, al pari dell’Olanda, è considerata nazione Elité nell’Hockey su Prato – sia a livello di club che di Nazionale – e non a caso, in occasione degli ultimi Giochi Olimpici, è stato proprio il Belgio a centrare la medaglia d’oro nella categoria maschile. In Belgio giocano anche molte delle atlete attualmente nel giro della Nazionale Femminile.

“Sono contento e orgoglio di questo incarico”, le prime parole di Robert Justus dopo la firma del contratto, avvenuta negli uffici romani della FIH, “daremo vita a un buon progetto e ci alleneremo anche in Belgio con la squadra: sono contentissimo”.

Il Presidente Federale Sergio Mignardi sottolinea che quello che vede Justus alla guida della Femminile è “un progetto che ha un obiettivo internazionale” e ringrazia “il club belga dei Dragons per la disponibilità, ma soprattutto il CONI per il supporto e la fiducia”.

“Con Justus avvieremo un piano di respiro internazionale – dice il Vice Presidente Vicario Stefano Pagliara e corresponsabile del Settore Squadre Nazionali – per lavorare in contesti importantissimi come Belgio e Olanda, che ospiteranno gran parte del nostro progetto. In questo modo speriamo di dare un bel futuro alla nostra nazionale, ai fini dell’obiettivo olimpico che abbiamo”.

“A volte nello sport si può essere facilmente smentititi, ma mi sembra che ci sia tutto per fare bene – dice il Vice Presidente FIH Pino Palmieri e corresponsabile del Settore Squadre Nazionali – è importante che Justus conosca l’italiano: può essere la persona giusta per l’obiettivo che intendiamo raggiungere”.

Robert Justus parla italiano per aver vissuto un’esperienza da giocatore in Italia negli anni Duemila, quando ha militato tra le fila del Cernusco.

Il prossimo, fondamentale, impegno della Nazionale Femminile è a Vilnius, in Lituania, dove l’Italia dal 15 al 20 agosto 2022 affronterà Bielorussia, Ucraina, Lituania e Gibilterra per conquistare il pass di qualificazione agli Europei di Pool A del 2023. Poi dal 10 al 17 dicembre 2022 sarà la volta della Nations Cup, dove è in palio un pass per la prestigiosa Pro League: le avversarie dell’Italia sono di primo livello e rispondono ai nomi di Spagna, Canada, India, Irlanda, Giappone, Corea e Sudafrica.