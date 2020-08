EUROPA LEAGUE: SI PARTE CON SHAMROCK ROVERS- AC MILAN. IN PALIO IL PASS PER IL 3° TURNO

A Nyon si è svolto il sorteggio valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Il Milan, da testa di serie, affronterà lo Shamrock Rovers. Inizierà al Tallaght Stadium di Dublino (in gara unica e a porte chiuse), in quanto i rossoneri sono stati estratti dopo il proprio avversario, il cammino europeo 2020/21 della squadra di Mister Pioli. Shamrock Rovers-Milan si giocherà giovedì 17 settembre (orario da definire) in gara unica, a eliminazione diretta, a porte chiuse.

La formazione irlandese partecipa alla League of Ireland Premier Division. Attualmente la stagione 2020 è ancora in corso dopo essere iniziata lo scorso metà febbraio, sospesa a inizio marzo a causa dell’emergenza Covid-19 e poi ripresa a fine luglio. Trascorse nove giornate di campionato, gli uomini di Stephen Bradley sono da soli in vetta alla classifica grazie a 23 punti (sette vittorie e due pareggi, venti gol segnati e sei subiti). Nel 2019 i biancoverdi hanno conquistato la FAI Cup, la Coppa nazionale; in Europa League si sono fermati proprio al secondo turno preliminare, battuti ai supplementari dall’Apollōn Limassol.

In palio ci sarà il pass per il terzo turno preliminare, in calendario il 24 settembre. In caso di ulteriore passaggio del turno, il Milan dovrà passare dai playoff del primo ottobre per accedere alla fase a gironi del torneo.