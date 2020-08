Crescono gli spazi sulle maglie di Serie C. Due nuovi sponsor commerciali e uno istituzionale

“E’ stato approvato dal Consiglio Federale la nostra richiesta di estensione per quest’anno di 3 nuovi spazi per gli sponsor sulla maglia, uno istituzionale e due commerciali, per dare un po’ di sollievo alle società perché con gli stadi chiusi fare la pubblicità è ancora più difficile…il 27 settembre ripartirà la Serie C“, lo ha dichiarato Francesco Ghirelli a margine del Consiglio Federale di oggi a Roma.

“Riapertura agli abbonati già dall’inizio della stagione? Questo è il mio sogno, poi la realtà bisognerà confrontarla con quella del Paese e con le misure del Comitato tecnico scientifico. Speriamo almeno che un allentamento sui tamponi lo possano approvare” – ha continuato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.