Europa League: l’Uefa ha deciso. La finale si giocherà a Colonia il prossimo 21 agosto

Uefa Europa League (2020): la “Final Eight” ad eliminazione diretta si disputerà dal prossimo 10 al 21 agosto: i quarti il 10 e 11, le semifinali il 16 e 17 agosto e la finale il 21 agosto a Colonia (Germania – nella foto in primo piano). Tutte le gare inizieranno alle ore 21:00. Le partite degli ottavi di finale si disputeranno il 5 e 6 agosto con orari d’inizio alle 18.55 e 21. Le gare degli ottavi di finale FC Inter-Getafe e Siviglia-AS Roma (la gara di andata è stata rinviata), si giocheranno in prova unica in campo neutro (la sede è ancora da definire). Tutte le gare secche andranno a supplementari e rigori (nell’eventualità di un pareggio).