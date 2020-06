La reginetta della “trottola” raccontata ne “I pattini di Daniela”

C’è anche la prefazione del presidente della Federazione sport rotellistici Sabatino Aracu nell’ebook in vendita sulla piattaforma Amazon “I pattini di Daniela“, scritto dal giornalista romano Massimiliano Morelli per Bradipolibri edizioni. Il libro racconta la storia di Daniela Marinelli, azzurra degli anni Ottanta, fra le pioniere della disciplina e straordinaria in un particolare movimento del pattinaggio, la “trottola”, tentato da molte e riuscito a poche, vista la difficoltà del roteare velocemente sulle otto rotelle. Nato grazie a una profonda amicizia che lega da anni l’atleta con lo scrittore, “I pattini di Daniela” ripercorre la vita (non solo sportiva) di una ragazza senza grilli per la testa, cresciuta a pane e pattini a rotelle; una esistenza di genuina vitalità che per certi versi appare perfino stonata in un mondo che corre troppo in fretta. E’ la vita di ognuno di noi, che dal bianco e nero di quarant’anni fa si colora e trasforma quello scivolare veloce in pista in quotidianità fatta di famiglia, amicizia, regole e sport. Lettura consigliata anche ai non avvezzi alle questioni del pattinaggio, l’ebook può rappresentare una buona lettura anche e forse soprattutto per quei ragazzi che si stanno avvicinando al pattinaggio.

Per acquistarlo