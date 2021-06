EURO2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio portoghese (FPF)

Cristiano Ronaldo e compagni, campioni d'Europa in carica, con la maglia della nazionale del Portogallo (prodotta da Nike)

(di Guido Paolo De Felice) – C’è grande attesa, e altrettanta curiosità, attorno al cammino che aspetta il Portogallo ad Euro2020. A Seleção das Quinas, com’è soprannominata la Nazionale portoghese, si presenta alla kermesse con la responsabilità di dover difendere il titolo conquistato in Francia nel 2016. Il successo ottenuto da Cristiano Ronaldo e compagni cinque anni fa, tuttavia, è stato un incredibile volano per le ambizioni della Federcalcio portoghese (Federação Portuguesa de Futebol, FPF) che, grazie anche al Titolo di Campione d’Europa da poter sfoggiare, è riuscita a costruire un portafogli di partner di assoluto valore.

Lo sponsor tecnico è rappresentato dalla Nike, con un accordo dal valore annuale di circa 9,2 milioni di dollari, firmato nel 2017 e avente scadenza fissata al 2022.

Uno dei principali partner è rappresentato dalla Sagres, un noto e antico birrificio portoghese, fondato nel 1940, produttore dell’omonima birra, molto popolare soprattutto nella zona di Lisbona. Dal 2008 è controllata dal gruppo Heineken.

Una collaborazione di lunga data è quella che vede protagonista la Altice, multinazionale francese operante nel campo delle telecomunicazioni e dei mass media, e partner tecnologico della Nazionale portoghese fino al 2024, secondo il contratto attualmente in essere. L’azienda è stata fondata ed è tuttora guidata dal miliardario franco-israeliano Patrick Drahi, ed è la seconda più grande compagnia di telecomunicazioni in Francia. È, tra le altre cose, responsabile della tecnologia VAR.

Una partnership di spessore è quella realizzata con il Banco Português de Investimento (BPI), un’importante banca privata di proprietà della spagnola CaixaBank, con sede ad Oporto, che svolge attività di retail e investment banking, assicurativa, asset management e private equity con aziende, clienti istituzionali e privati.

Dal 2012, invece, è attivo l’accordo di sponsorizzazione con la Jogos Santa Casa, la principale organizzazione portoghese responsabile delle diverse tipologie di gioco d’azzardo, una partnership che è stata fin da subito caratterizzata da azioni nell’ambito della responsabilità sociale e dell’inclusività.

Di grande prestigio è anche la collaborazione in corso con la Companhia União Fabril (CUF), che è stata dapprima uno dei più grandi e antichi conglomerati portoghesi, successivamente una società chimica, per arrivare ad essere oggi uno dei maggiori fornitori di servizi sanitari del Portogallo, con diversi ospedali e cliniche disseminate in tutto il Paese.

Un’altra eccellenza portoghese che ha legato il proprio nome alla FPF è la Sacoor Brothers, società di vendita al dettaglio nel settore dell’abbigliamento di lusso, con sede a Lisbona, ma presente con oltre 100 negozi in più di 16 Paesi in tutto il mondo. Altre importanti aziende portoghesi che fanno parte del pacchetto di partner della FPF sono la catena di ipermercati Continente, di proprietà del gruppo multinazionale Sonae Distribuçao, il più grande rivenditore di tutto il Portogallo, e la Galp Energia, società energetica con sede a Lisbona, costituita da più di 100 società impegnate in ogni aspetto della fornitura di petrolio e gas naturale, esplorazione e produzione di idrocarburi, raffinazione, commercio, logistica e vendita al dettaglio, cogenerazione ed energie rinnovabili.

La bontà del lavoro svolto dalla FPF è testimoniata anche dal sodalizio con realtà internazionali consolidate come l’americana Hertz, che è una delle più grandi società di noleggio di veicoli a livello mondiale per vendite, numero di sedi e dimensioni della flotta, e la Huohu Sports, una delle principali piattaforme di intrattenimento sportivo in Asia.