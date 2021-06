EURO2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio ucraina (UAF)

(di Guido Paolo De Felice) – Arrivata ad Euro2020 forte del primo posto in un girone di qualificazione che l’ha vista sopravanzare persino i campioni d’Europa in carica del Portogallo, finora nel corso del torneo la squadra allenata dalla leggenda milanista Andriy Shevchenko non ha brillato particolarmente. Nonostante le due sconfitte contro OIanda ed Austria, tuttavia, l’Ucraina è riuscita comunque a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta essendo tra le migliori terze: ad attenderla ora ci sarà un avversario tutt’altro che irresistibile come la Svezia, che dunque lascia molti margini di ottimismo a Malinovsky e compagni.

Il cammino molto positivo avuto durante le qualificazioni ha sicuramente rafforzato la credibilità del progetto della Federcalcio ucraina (Українська асоціація футболу, UAF), che è riuscita a costruire un pacchetto di partnership di tutto rispetto nel corso degli ultimi anni.

Lo sponsor tecnico è rappresentato, fin dal 2017, dalla spagnola Joma, con la quale la UAF ha stretto un accordo dal valore commerciale di 1,8 milioni di dollari l’anno. L’azienda è presente nel mercato ucraino da molti anni, tant’è vero che, tra i suoi partner, figurano le Nazionali ucraine di rugby e pallamano, oltre che il Comitato Paralimpico.

Lo sponsor principale è rappresentato da una importante azienda del panorama commerciale ucraino, la Epicentr K, catena nazionale di negozi specializzati in bricolage e giardinaggio. L’azienda è stata una delle prime in Ucraina a introdurre una catena di negozi per la casa e si è espansa con successo in tutto il paese nell’ultimo decennio.

Altro partner nazionale è la New Line (Nova Liniya), catena di ipermercati in cui vengono principalmente commercializzati e distribuiti prodotti di qualità per la costruzione, riparazione, decorazione e sistemazione della propria casa.

Segue poi la Lvivske (Львівське) un importante marchio di birra ucraina prodotta dall’omonimo birrificio di Lviv dal 1715, che dal gennaio 2021 si è unito ai partner della Federcalcio ucraina, con un accordo valido per i prossimi quattro anni.

Va ricordata poi la Parimatch, fondata nel 1994 a Kiev, considerata una delle società più sicure per le scommesse sportive al mondo, e una delle componenti la ESports Integrity Commission (ESIC). L’azienda offre ai clienti una gamma completa di prodotti di intrattenimento basati sul gioco d’azzardo, dalle scommesse sugli eventi sportivi al poker e alle slot.

Chiudono il pacchetto degli sponsor la Glusco, filiale della svizzera Glusco Energy SA, azienda che gestisce una catena nazionale di stazioni di rifornimento e di negozi alimentari in Ucraina, e la Arber, marchio ucraino di abbigliamento casual e sportivo, calzature e accessori di qualità per uomo e donna, tutti realizzati in diversi stabilimenti disseminati nel Paese che, in collaborazione con la UAF ha creato una collezione limitata di abiti eleganti, prodotta con licenza ufficiale.