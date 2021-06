EURO2020: la scheda commerciale degli sponsor della Federcalcio scozzese (SFA)

(di Guido Paolo De Felice) – Giunta alla sua 4a partecipazione in una fase finale del campionato continentale, Euro2020 è stato avaro di soddisfazioni per la Nazionale scozzese, uscita anche stavolta, come nelle precedenti tre partecipazioni, direttamente al termine della fase a gironi.

Giunta ad Euro2020 dopo aver eliminato ai rigori, negli spareggi, sia Israele che Serbia, il destino ha riservato ai calciatori del commissario tecnico Malky Mackay un girone piuttosto ostico, con Repubblica Ceca, Croazia e l’affascinante confronto con l’Inghilterra. Il ruolino di marcia è stato negativo, avendo raccolto un solo punto in tre partite, proprio contro gli inglesi.

Eppure, questo non può far passare sottotraccia l’importante lavoro svolto dalla Federcalcio scozzese (Scottish Football Association, SFA) nel realizzare numerose partnership commerciali che rendono, quello scozzese, uno dei portafogli di sponsorizzazioni più ricco dell’interno torneo.

Lo sponsor tecnico è rappresentato dalla tedesca Adidas, secondo un rapporto di collaborazione che prosegue fin dal 2010, e che vede l’ultimo accordo in essere avere un valore commerciale di circa 3,5 milioni di dollari, con scadenza nel 2022.

Dal 2019 lo sponsor principale di tutte le Nazionali scozzesi di calcio è rappresentato dal BT Group (British Telecom), holding britannica di telecomunicazioni con sede a Londra, in base ad un accordo del valore di circa 3,5 milioni di dollari all’anno, fino al 2024. L’accordo prevede l’impegno da parte della BT anche nel favorire lo sviluppo del calcio scozzese a tutti i livelli, compreso quello dilettantistico.

Gli altri sponsor che completano il pacchetto delle collaborazioni sono: l’americana McDonald’s, ovvero la più grande catena di ristoranti al mondo per fatturato; The National Lottery, la lotteria nazionale in franchising statale istituita nel 1994 nel Regno Unito e gestita dal Camelot Group che, con il suo contributo da circa 1,35 milioni di sterline, ha fornito un importante sostegno economico alle squadre di calcio scozzesi durante la pandemia; Diageo, multinazionale britannica produttrice di bevande alcoliche, operante in più di 180 paesi, che è la più grande produttrice mondiale di whiskey scozzese; IMG (International Management Group), agenzia di marketing sportivo, eventi e gestione dei talenti con sede a New York, di proprietà di Endeavour e Silver Lake Partners dal 2013; JD Sports, retail partner della Scottish Football Association, società britannica di vendita al dettaglio di moda sportiva; Loganair, compagnia aerea regionale del Regno Unito, principale compagnia per il territorio scozzese, con sede nell’aeroporto di Glasgow, che rappresenta la più grande compagnia aerea regionale dell’intero Regno Unito per numero di passeggeri e dimensioni della flotta; Nationwide Building Society, istituzione finanziaria mutualistica britannica che rappresenta la più grande società immobiliare del mondo, come risultato di oltre un centinaio di fusioni, potendo contare su ben 15 milioni di membri, ed è attualmente il secondo fornitore di mutui e risparmi per le famiglie di tutto il Regno Unito; Snickers, marchio rappresentante un iconico snack di cioccolato prodotto dall’americana Mars, Inc., costituito da torrone condito con caramello e arachidi, rivestito di cioccolato al latte; SPAR, originariamente DESPAR, franchising multinazionale olandese che gestisce la vendita al dettaglio indipendente di prodotti alimentari e che attualmente conta più di 13mila negozi in 48 paesi; Specsavers Optical Group Ltd, catena multinazionale britannica di vendita al dettaglio di prodotti relativi al settore ottico, come occhiali da sole e lenti a contatto, e che offre inoltre servizi quali test della vista, oltre che la commercializzazione di apparecchi acustici; Shoosmiths, uno dei più importanti studi legali del Regno Unito; Soccer Supplement, azienda specializzata nella creazione di integratori specifici destinati ai calciatori, in diversi formati e soluzioni, con l’obiettivo di aiutare i giocatori a risolvere problemi in campo quali la fatica nel secondo tempo, la velocità sulla sovrapposizione o il recupero da infortuni subiti durante le partite; Twinkl, casa editrice online specializzata in formazione, che realizza materiale didattico ed educativo, che ha offerto gratuitamente tutte le sue risorse a genitori, insegnanti e tutori di tutto il mondo durante la chiusura delle scuole causata dalla pandemia da Coronavirus.