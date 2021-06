IL PORTOGALLO SI UNISCE A SOCIOS.COM. IN ARRIVO IL FAN TOKEN PER LA COMMUNITY LUSITANA

Fan Token sulla piattaforma Socios.com. La Federcalcio portoghese (FPF) ha annunciato che lancerà unasulla piattaforma

Il Portogallo lancerà il $POR Fan Token nei prossimi giorni, fornendo, così, ai propri fan un nuovo e potente modo per influenzare e interagire con la squadra.

I Fan Token sono risorse digitali collezionabili, coniate sulla blockchain di Chiliz, che forniscono ai proprietari l’accesso ai diritti di voto nei sondaggi, premi VIP, promozioni esclusive, forum di chat, giochi e concorsi.

In occasione degli Europei di calcio 2020, sei dei 26 convocati attualmente giocano per club membri della comunità Socios.com, come ad esempio il capitano Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva e Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) e João Félix (Atlético de Madrid).

Il Portogallo diventa la 40a grande organizzazione sportiva ad unirsi alla rete globale d’élite di Socios.com, che comprende FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, Atlético Madrid, Valencia CF e la nazionale argentina.

Socios.com è una piattaforma direct-to-consumer (D2C) che sfrutta la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive del mondo gli strumenti per coinvolgere i propri fan globali. I Fan Token hanno generato oltre $ 150 milioni di entrate da condividere con i partner di Socios.com solo nel 2021.

Creato da Chiliz , il principale fornitore di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento, Socios.com ha importanti piani di espansione per il 2021. Socios.com ha più sedi in tutto il mondo e ha già aperto nuove sedi regionali a Madrid, Istanbul, San Paolo e Buenos Aires. L’azienda aprirà prossimamente una nuova sede, inoltre, anche in Nord America.

Nuno Moura, Chief Marketing Officer di FPF, ha dichiarato: “Attraverso questa partnership con Socios.com, miriamo a continuare a rafforzare la nostra connessione con milioni di fan portoghesi in tutto il mondo. Il lancio del $POR Fan Token ci consentirà di creare nuovi modi per raggiungere i nostri sostenitori e interagire con loro in modi nuovi e innovativi. Ciò creerà nuove opportunità per coinvolgere i fan con la squadra portoghese come mai prima d’ora, fornendo loro vantaggi, esperienze e premi esclusivi”.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha dichiarato: “In questo momento, gli appassionati di calcio di tutto il continente condividono gli stessi sogni e sostengono le loro squadre per avere successo negli Europei. Momenti come questi ci ricordano quanto sia bello far parte di una community di fan e quanto sia bello sperimentare uno stretto legame con le squadre che amiamo. La nostra missione è aiutare i fan a sentire lo stesso senso di comunità e connessione con le loro squadre, non solo durante le grandi partite, ma sempre. Il Portogallo si unisce a un movimento che creerà una migliore relazione tra i tifosi e le squadre a cui tengono, un passaggio senza precedenti da tifosi passivi a partecipanti attivi. Siamo molto orgogliosi di accoglierli come il nostro secondo partner della squadra nazionale di calcio e la 40a grande organizzazione sportiva in generale a far parte della nostra rete di partner in rapida crescita”.