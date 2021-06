EURO2020: la scheda commerciale degli sponsor della Federcalcio ceca (FACR)

(di Guido Paolo De Felice) – In questo inizio di torneo di Euro2020, sicuramente la Repubblica Ceca ha rappresentato una delle sorprese che ha saputo stupire in positivo. Inserita, infatti, in un girone piuttosto complicato, con le britanniche Inghilterra e Scozia, e con i vicecampioni del mondo della Croazia, la Nazionale ceca dopo le prime due giornate è imbattuta, e si presenta all’ultimo match contro l’Inghilterra con forti ambizioni di poter passare il turno.

Questo percorso sorprendente avrà sicuramente riscosso il gradimento dei moltissimi sponsor che hanno deciso di affiancare la Federcalcio ceca (Fotbalová asociace České republiky, abbreviato in FAČR) in quest’avventura.

Lo sponsor tecnico, fin dal 1995, è rappresentato dalla tedesca Puma, il cui accordo ha un valore commerciale di circa 2,1 milioni di dollari per anno.

Tra i partner principali, di caratura mondiale, si annoverano la casa automobilista sudcoreana Hyundai e la multinazionale americana PepsiCo, Inc., specializzata in alimenti, snack e soft drinks.

Un importante sponsorizzazione con forti radici sul territorio è rappresentata dall’agenzia di scommesse online Fortuna, nata nel 1990 a Praga diventando una delle prime società per azioni post-rivoluzionarie dell’allora ex Cecoslovacchia; oggi la stessa società, che è uno dei principali sponsor anche della Slovacchia, confermando l’impegno per entrambi i Paesi, in seguito a progressive espansioni, è diventata una holding presente in ben cinque Paesi, che ne fanno la più grande azienda nel settore scommesse in tutta l’Europa centrale, con oltre 7mila dipendenti.

Un altro marchio fortemente legato alle tradizioni ceche è costituito dall’antico birrificio Staropramen (letteralmente “vecchia primavera”), fondato nel 1869 nel quartiere Smíchov di Praga, che rappresenta oggi il secondo birrificio più grande di tutta la Repubblica Ceca. È di proprietà di Molson Coors e i suoi prodotti vengono esportati in 37 paesi diversi, principalmente in Europa e Nord America.

Altri partner definiti “premium” sono poi rappresentati da: Hörmann, il più grande produttore tedesco di porte, garage, telai per porte e portoni destinati ad immobili commerciali e privati; Ardon Safety, una delle principali aziende all’ingrosso di abbigliamento da lavoro, calzature protettive e da lavoro e dispositivi di protezione individuale nell’Europa centrale; il Don Giovanni Hotel Prague, struttura alberghiera di lusso situata nel centro della capitale, appartenente al gruppo Czech Inn Hotels, che costituisce una delle più grandi società nel settore, che conta attualmente 23 hotel nella propria rete aziendale; ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna), compagnia assicurativa universale che offre ai suoi clienti prodotti moderni e soluzioni assicurative complete nel settore dell’assicurazione vita e non vita, operante sul mercato assicurativo ceco dal 1995 e dal 2005 parte del Vienna Insurance Group; TCL Technology, multinazionale cinese che progetta, sviluppa, produce e vende televisori, telefoni cellulari, condizionatori d’aria, lavatrici, frigoriferi e piccoli elettrodomestici, e che oggi rappresenta il secondo produttore mondiale di televisori; il comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal, in Süd-Tirol, da cui si gode di una splendida vista sulla Valle Isarco e sulla Val Pusteria, l’imponente scenario montano e i paesini da sogno della regione; OFFICE to go, agenzia che offre un servizio di assistenti virtuali alle aziende, in modo da facilitare l’intero processo di customer care, compreso il contatto personale e la collaborazione con i clienti delle stesse.