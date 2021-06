Euro2020: Cala Italia partner di Casa Azzurri

In occasione di EURO 2020, Calia Italia lancia la sua partnership con Casa Azzurri: la casa della Nazionale italiana di calcio, che a giugno giocherà allo Stadio Olimpico di Roma i suoi match del girone contro Turchia, Svizzera e Galles.

Nata come punto di riferimento per la stampa e gli sponsor a seguito della Nazionale italiana di calcio, Casa Azzurri è diventata un brand internazionale del Made in Italy con i suoi colori, il design, la cultura, l’arte, l’enogastronomia, la musica e naturalmente lo sport.

Per l’edizione EURO 2020, Calia Italia sarà presente all’interno dei 5000 mq di Casa Azzurri, che verrà appositamente creata presso il sito PratiBus nelle vicinanze dello Stadio Olimpico di Roma, con tre tra i suoi prodotti più rappresentativi ed iconici: il nuovo divano Dragees, la nuova poltrona Madame G e i Pouf U’Strozz.

A Casa Azzurri saranno presenti 3 Divani Dragees, 6 Poltrone Madame G e 28 Pouf U’Strozz in tessuti ispirati ai colori della nazionale (Azzurro e Oro).

Gli stessi prodotti di cui la stampa nazionale e internazionale potrà usufruire al Casa Azzurri Media Center presso il Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano.

Un’attività fortemente voluta dal brand di Matera per rafforzare ulteriormente il legame con lo sport che da sempre accompagna le idee di Calia Italia da main sponsor della PVF Pallavolo Femminile Matera vincitrice, nella stagione 1991/92, del primo scudetto e della seconda Coppa CEV, all’hospitality del Foro Italico durante l’edizione 2017 degli Internazionali di tennis.

Trent’anni di felice connubio che si festeggia agli Europei di calcio e oggi Colora la tua Casa di Azzurro: l’iniziativa commerciale che Calia Italia riserva a tutti i tifosi in collaborazione con i rivenditori selezionati su tutto il territorio nazionale.

Dal 28 maggio all’11 luglio, giorno della finale di EURO 2020, Calia Italia presenta il suo Pouf “ecocircolare” U’Strozz in edizione limitata Casa Azzurri: un modello iconico dell’azienda di Matera più antica del Distretto del Mobile imbottito, massima espressione dell’economia circolare nei suoi “pezzi unici”, prodotti con gli scarti delle lavorazioni del tessuto.

Nell’edizione “Casa Azzurri”, il Pouf U’Strozz sarà contraddistinto da un’esclusiva bandella tricolore, un packaging griffato Casa Azzurri e il pendente dedicato con foto di esultanza della Nazionale italiana. Per tifare comodamente la Nazionale da un “Pouf di casa Azzurro” sotto il cielo di un’estate italiana.