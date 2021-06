SU SHAREPLAY DELLA APPLE SARA’ POSSIBILE VEDERE INSIEME ESPN+ E PARAMOUNT+

Rivelato in occasione della conferenza annuale degli sviluppatori mondiali (WWDC), l’aggiornamento di iOS 15 vedrà inizialmente SharePlay funzionare insieme alla piattaforma over-the-top (OTT) della National Basketball Association (NBA), Twitch, TikTok e ai servizi di streaming in abbonamento come ESPN+, Paramount+ di CBS, Hulu, Pluto TV e HBO Max.

Apple ha messo in luce le capacità di SharePlay utilizzando i servizi di streaming Apple TV+ e Apple Music, in cui video e audio sono stati sincronizzati in tempo reale tra i partecipanti alla chiamata. Tuttavia, SharePlay è compatibile anche con dispositivi non Apple tramite un collegamento al browser.

Offrendo strumenti di riproduzione, oltre alla possibilità di trasmettere a dispositivi connessi, Apple sta anche mettendo a disposizione degli sviluppatori l’API SharePlay in modo che possano integrare le proprie piattaforme, che potrebbero consentire agli utenti di condividere contenuti con i non abbonati. L’aggiornamento iOS 15 di Apple dovrebbe essere pubblicato nel terzo trimestre del 2021.

La mossa di Apple di introdurre la propria funzione watch together segue una tendenza che si è sviluppata di pari passo durante la pandemia, con diverse emittenti e titolari di diritti che hanno introdotto funzionalità simili nelle loro piattaforme digitali.