PCCW ASSICURA LA COPERTURA DELLA CHAMPIONS LEAGUE A HONG KONG FINO AL 2024

La società di telecomunicazionie l’emittente televisivahanno esteso la loro partnership per offrire una copertura in diretta della

A partire da settembre 2021, l’accordo vedrà Uefa Champions League, Uefa Europa League, la nuova Uefa Europa Conference League e la Uefa Youth League andare in onda sulle piattaforme di entrambe le società fino alla fine della stagione 2023/24.

Le partite selezionate dei quattro tornei verranno trasmesse su BeIN Sports Max, BeIN Sports Max 2 e BeIN Sports Max 3, nonché tramite le piattaforme Now TV e Now E di PCCW. I clienti di Now TV possono anche visualizzare la copertura di BeIN Sports delle partite in diretta tramite l’app Now Player o il servizio di video on demand di Now TV.