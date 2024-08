958 Santero nuovamente sulla maglia del Verona (Serie A) nel top match contro la Juventus

Dopo l’esordio vincente in campionato, viene confermato anche in occasione della seconda giornata della Serie A 2024/25, contro la Juventus, il main sponsor della squadra gialloblù che è apparso, per la prima volta, nella sfida casalinga contro il Napoli.

Lunedì 26 agosto alle 20.45, allo stadio Bentegodi, i gialloblù scenderanno in campo contro i bianconeri, presentando ancora una volta il logo dell’azienda vitivinicola piemontese sulle loro maglie.

958 Santero è un marchio e un’azienda a conduzione familiare, con sede di produzione a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Con una presenza significativa in oltre 80 Paesi, 958 Santero ha consolidato il suo nome sia in Europa che nel resto del mondo.