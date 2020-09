Esports: tra Pink Floyd e Brit-pop: svelata la prima divisa del Manchester City FC

(di Marco D’Avenia) – Swinging London e cultura pop anni ’90 si incontrano nella prima divisa in assoluto da eSports del Manchester City, svelata lo scorso 24 settembre tramite un annuncio sul sito ufficiale dei “Citizens”. La partnership con Puma si apre dunque anche a un settore, quello degli sport elettronici, in crescita esponenziale e che, solo nel 2018, ha generato proventi per 905,6 milioni di dollari in tutto il mondo, come afferma un report di “Global Esports Market”.

La jersey, acquistabile rigorosamente online e in edizione limitata, presenta un motivo che ricorda molto gli eccentrici abiti di Syd Barrett, co-fondatore dei Pink Floyd e padre della cultura stravagante e allucinata che ha caratterizzato l’Inghilterra degli anni ’60, ma non solo. Sul sito ufficiale del Manchester City si legge inoltre che è stata d’ispirazione anche la moda pop british che si è affermata nei ’90. Mettendo da parte l’estetica, ciò che davvero interessa però è l’affermarsi prorompente del settore degli esports.

Trainati da sponsor eccellenti come CocaCola e Nike e dai diritti media di Twitch.tv, piattaforma streaming punto di riferimento per i giocatori di tutto il mondo, gli esports continuano ad attirare a sé importanti investimenti che hanno reso questo fenomeno un vero e proprio sport nello sport. La ePremier League infatti è arrivata alla sua seconda edizione ufficiale e ogni squadra ha il suo gamer pronto a competere a colpi di joypad. Il Manchester City nella scorsa stagione è arrivato solo al primo turno di playoff, dove Shaun “Shelzz” Springette si è dovuto arrendere al Chelsea di Kyle Hammond.

La competizione appena conclusa ha visto come console utilizzate sia la PS4 che l’Xbox One e come gioco Fifa Ultimate Team 20, che quest’anno verranno rimpiazzati con ogni probabilità da FIFA21 in uscita tra pochissimi giorni (9 ottobre) e dalla Play Station 5, disponibile in Italia dal 25 novembre. In Inghilterra infine è tutto pronto per la stagione 2020/21 della ePremier League che partirà presumibilmente dal prossimo agosto.