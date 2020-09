3° Meeting Nazionale, i Commercialisti di AICAS si confrontano sulla “multiproprietà dei club di calcio”

“La multiproprietà dei club di calcio: management vincente” è il titolo del 3° Meeting Nazionale organizzato dall’Aicas (Commercialisti Azienda Sport) che si svolgerà a Bari il prossimo giovedì 1° ottobre – alle ore 17 presso la location “Il Baretto”.

È il capoluogo pugliese, la sede prescelta per fare da cornice al tavolo di discussione (nella foto la locandina del convegno AICAS) in cui saranno dibattute ed analizzate , le diverse sfaccettature della “multiproprietà dei club di calcio”, tema che si sta imponendo nel mondo dello sport in modo sempre più problematico, e con richieste di interventi normativi ad hoc sempre più urgenti, stimolando, quindi, l’attenzione dei diversi operatori.

Al meeting, professionisti a confronto per trattare tematiche molto interessanti ed attuali e, soprattutto, per mettere le proprie esperienze e conoscenze a servizio di proficui approfondimenti tematici. Saranno, in particolare, analizzati ed approfonditi , concetti come: l’art. 16 bis delle NOIF, il conflitto d’interesse, la continuità aziendale, distorsioni e risvolti pratici, la valutazione aziendale del club.

Secondo Antonio Sanges (nella foto sopra durante un precedente convegno) coordinatore del progetto “Commercialisti Azienda Sport”, la tematica oggetto del meeting di Bari risulta, allo stato, attualissima, in quanto negli ultimi anni, il tema delle “multiproprietà delle società professionistiche di calcio” è divenuto argomento di particolare interesse, tale da far prospettare ai vertici del calcio nazionale ipotesi di riforme imminenti, atte a regolamentare, ed al tempo stesso a limitare, tale fenomeno.

Nel corso dell’evento, saranno chiariti risvolti economici , aziendali e sportivi che possono scaturire dalla multiproprieta’ dei club di calcio, per poi soffermarsi sulla normativa di settore, così da poter analizzare pregi e criticità della stessa, per poi tentare di capire quale possa essere una possibile evoluzione dell’istituto.

Ricco e qualificato il parterre dei partecipanti al Meeting di Bari.

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Pasquale Intranò (Delegato Aicas Puglia), interverranno Matteo Cuomo (Consigliere Aicas), Marco Cramarossa (Presidente AIDC Bari), Valerio Ingenito (Presidente AIDC Salerno). A seguire, si confronteranno i relatori Paolo Ammirati, Nicola Giannetti, Massimo Papa, Lisa Radicchio, Massimo Radicchio, Luca Veneziani (dottori commercialisti in Bari), Antonio Opromolla, Antonio Sanges, Francesco Ventura (dottori commercialisti in Salerno); Biagio Merola (Università degli Studi Foggia). La relazione di chiusura lavori sarà curata da Michele Orlando (Delegato Aicas Puglia).

Il terzo Meeting targato Aicas è patrocinato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc di Bari e Salerno) e dalle testate economico finanziarie dello “sport industry”: Sport Economy, Fiscal Focus, Odp Servizi e Sport Business Management.