ESN approda in Italia, tra i primi cinque mercati europei per la nutrizione sportiva.

È ufficialmente sbarcato in Italia ESN – Elite Sports Nutrition, leader tedesco nel settore dell’integrazione sportiva, che ha celebrato il proprio debutto nazionale con un evento alla Gold’s Gym Milano Palmanova, club parte di RSG Group Italia che comprende anche i brand John Reed e McFIT, dove i prodotti ESN sono disponibili in esclusiva. L’evento, che ha riunito atleti, professionisti del fitness e media di settore, ha segnato un passaggio strategico per il debutto retail del brand sul mercato italiano.



Parte di The Quality Group (TQG) – realtà leader in Europa nella nutrizione sportiva – ESN nasce nel 2007 dall’iniziativa di un gruppo di atleti attivi nella scena tedesca del bodybuilding e del fitness, con l’obiettivo di colmare il divario tra qualità e accessibilità nel mondo dell’integrazione. Oggi il gruppo, sostenuto dal fondo internazionale CVC Capital Partners, ha registrato un fatturato record di 800 milioni di euro nel primo semestre del 2025, confermandosi tra le aziende più dinamiche del settore.

Un settore — quello della nutrizione sportiva — che sta registrando una forte crescita in Italia e in tutta Europa, trainato da un nuovo approccio più consapevole alla salute e alla performance.

Un momento della conferenza stampa di ESN al debutto in Italia – credits ESN Content Team

L’Italia si colloca tra i primi cinque mercati europei per la nutrizione sportiva e finalizzata alla performance, con una base di consumatori in costante aumento e un’attenzione crescente verso prodotti scientificamente validati e di alta qualità. (Fonti: Statista Market Insights 2025; Unione Italiana Food / New Line Ricerche di Mercato 2024)

Tutti i prodotti ESN sono sviluppati e realizzati in Germania, garantendo il massimo controllo su ogni fase produttiva, dalla ricerca alla formulazione finale. La produzione avviene in uno stabilimento all’avanguardia, dove un team interdisciplinare di scienziati, nutrizionisti e tecnologi alimentari lavora allo sviluppo di formulazioni ad alte prestazioni. Questo approccio integrato garantisce controllo totale sulla filiera, dalla ricerca scientifica al prodotto finale, e assicura standard qualitativi e di efficacia tra i più elevati del mercato europeo.