Bud nuovo club partner del Parma FC (Serie A)

Parma Calcio e BUD – brand del portfolio AB InBev – hanno svelato l’avvio di una nuova collaborazione che vedrà il marchio di birra diventare Club Partner della squadra di calcio di Serie A per la stagione sportiva 2025/2026.

La partnership, attiva dall’inizio di questa stagione sportiva, segna l’inizio di un percorso condiviso che porterà BUD a essere presente all’interno di tutti i bar dello stadio Ennio Tardini di Parma, garantendo ai tifosi un’experience di livello superiore durante le partite casalinghe della squadra crociata. La collaborazione punterà a valorizzare le eccellenze locali, creando sinergie tra la storia e il forte legame con il territorio del Parma Calcio e l’esperienza internazionale di BUD, offrendo ai tifosi e agli appassionati momenti unici prima, durante e dopo ogni partita.

“Parma Calcio è felice di accogliere in squadra un partner come BUD, – è il commento di Federico Cherubini, CEO di Parma Calcio 1913 – marchio riconosciuto e riconoscibile a livello mondiale che fa parte di un gruppo che crede fortemente nello sport e nei suoi valori. L’obiettivo è quello di crescere insieme attraverso la passione che la città di Parma ha per la squadra. Lo stadio è la culla della passione sportiva, punto di riferimento per la comunità di Parma, le famiglie e per gli storici tifosi gialloblu: BUD sarà sicuramente apprezzata da tutti durante i momenti in cui si condividono emozioni attraverso una passione comune”.

‘Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con un club che rappresenta storia, tradizione e passione per il calcio in Italia. Per AB InBev lo sport è un terreno privilegiato per connettere le persone e celebrare momenti di condivisione: e questa nuova collaborazione segue quanto già fatto con i Giochi Olimpici e Paralimpici con Corona Cero e con Stella Artois per gli ATP Tour. Con BUD al fianco del Parma Calcio, vogliamo offrire ai tifosi un’esperienza autentica, dentro e fuori dallo stadio, rafforzando il nostro legame con una comunità appassionata e profondamente radicata nel territorio’ ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.

BUD è il secondo marchio di birra più di valore al mondo ed è uno dei marchi di punta di AB InBev, società leader mondiale della birra con sede a Leuven, in Belgio.