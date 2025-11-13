SFS 25: De Siervo, Chiellini, Tare, Gai, Buonfiglio e Mancini protagonisti del Summit sul futuro del calcio tra AI, infrastrutture e sostenibilità.

Mancano pochi giorni all’ottava edizione del Social Football Summit (SFS), evento italiano di rilievo internazionale dedicato alla football industry, che per la prima volta approda a Torino, negli spazi dell’Allianz Stadium, il 18 e 19 novembre.

Le aree tematiche principali saranno: Tecnologia e Dati, Sostenibilità e Infrastrutture, Governance e Business, Inclusione e Fan Engagement.

Ampio spazio sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale, con panel come “AI in Sport: From On-Field Performance to Fan Emotion” e “Data Wars: Ownership, Ethics and Monetization in Football”, che esploreranno il potere dei dati come nuovo asset strategico delle società sportive.

Un focus cruciale sarà dedicato agli stadi del futuro, con sessioni su “Green, sustainable and inclusive stadiums” e “Are Football Infrastructures a Real Investment?”, mentre altri dibattiti analizzeranno governance ESG, mercato dei trasferimenti e modelli multi-club.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di figure di altissimo profilo del panorama calcistico e sport business italiano e internazionale, tra cui: Romy Gai (FIFA), Michele Uva (UEFA), Luigi De Siervo (CEO Lega Serie A), Giorgio Chiellini (Juventus / FIGC), Igli Tare (Direttore Sportivo AC Milan), Roberto Mancini, Alfonso Diaz Zaforas (Real Mallorca), Lina Souloukou (Nottingham Forest FC), Marcos Motta (CR Flamengo), Gil Rodas (FC Barcelona), Bernardo Azevedo (Liga Portugal), Jes Buster Madsen (Saudi Pro League), Claudio Fenucci (Bologna FC), Alessandro Ferrari (ACF Fiorentina), Stefano Melis (Cagliari Calcio), Alexander Mühl (Borussia Dortmund), Laura Cordingley (Chelsea Foundation), Philipp Reschke (Eintracht Frankfurt), Ben Osu (Everton FC).

Il Summit conferma e amplia i suoi format distintivi:

• SFS Extratime, la Start Up Competition in collaborazione con Almaviva, dedicata all’innovazione digitale nel calcio.

• SFS Awards, la serata di gala del 18 novembre presso OGR Torino, che premierà aziende, club e professionisti per innovazione, impatto sociale e performance.

• Working Group e Commissioni di Lega Serie A e Serie B, dedicati ai temi di CSR, marketing, digital e finanza, con l’obiettivo di delineare nuove linee guida per la crescita sostenibile del calcio.

La collaborazione con Lega Serie A, che durante il Summit riunirà la propria Commissione CSR, testimonia la volontà condivisa di promuovere un modello di sviluppo responsabile, inclusivo e orientato all’impatto.

Per due giorni, l’Allianz Stadium diventerà il cuore pulsante del calcio globale, con oltre 100 speaker internazionali, sessioni di formazione, tavoli di lavoro e un’area espositiva dedicata a startup, brand e istituzioni. SFS25 si conferma così come un laboratorio internazionale di idee e progetti, dove innovazione tecnologica, sostenibilità e cultura sportiva si incontrano per costruire il futuro del calcio.