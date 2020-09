Erreà vestirà il Campobasso in Serie D 2020/21. Il concetto di identità presente in tutte e 3 le maglie

Erreà Sport e S.S. Città di Campobasso presentano le nuove divise per la stagione 2020-2021 (per il campionato di Serie D). Tre maglie, tre stili, tre diversi modi per raccontare la città capoluogo del Molise. La prima divisa del club torna alla tradizione e alle bande strette rossoblù. In rilievo, su sfondo rosso, le sei torri simbolo della città, presenti anche nello stemma del Campobasso Calcio. Linea elegante e moderna quella scelta per la seconda divisa ufficiale: su base bianca protagoniste sono le bande orizzontali rossoblù nella parte superiore. Le strisce non sono nette ma la grafica è resa dinamica da un motivo puntinato e sfumato in alcuni punti. Di arancione, invece, si colora la terza maglia dei Lupi, una divisa che rappresenta la ‘squadra regione’: d’impatto e grintosa la fascia obliqua e la stella stampate tono su tono. Così il Molise accompagnerà la squadra capoluogo in tutta Italia. (fonte: Erreà Sport).