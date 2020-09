Vulpis (SE.it) a Radio Kiss Kiss: “Dal Pino l’uomo giusto per la internazionalizzazione del prodotto calcio italiano”

Marcel Vulpis, giornalista economico e direttore della agenzia Sporteconomy, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli (condotta da Vincenzo Perna). “Bundesliga e Liga spagnola si stanno internazionalizzando, ma anche la Serie A è sulla strada giusta. Paolo Dal Pino, attuale presidente Lega calcio Serie A, è un uomo con un’esperienza internazionale ampia e ha una visione del mercato molto aperta e di scenario. Ha un profilo forte a livello manageriale (ha lavorato come top manager in Tim Brasil) e credo sia la persona giusta per attivare questa internazionalizzazione del nostro campionato italiano. Però bisogna accelerare i tempi, perché le altre Leghe hanno un vantaggio competitivo non indifferente“.