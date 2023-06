Erreà vestirà gli atleti della FITA (Fed. It. Taekwondo) fino al 2024

Erreà ha annunciato una nuova partnership con la Federazione Italiana Taekwondo (FITA) in qualità di sponsor tecnico ufficiale fino al 2024.

L’accordo, entrato in vigore in concomitanza dei prossimi Campionati del Mondo di Taekwondo (Baku dal 29 maggio al 4 giugno scorsi), segna un importante passo avanti per entrambe le parti coinvolte.

Erreà si impegna a fornire supporto e abbigliamento tecnico di alta qualità agli atleti azzurri durante le competizioni più importanti, garantendo la massima attenzione ai dettagli, il comfort e prestazioni ottimali.

Dopo i Campionati del Mondo, la Federazione Italiana di Taekwondo parteciperà al Roma Grand Prix, in programma per il 7 giugno a Roma.

Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà: “Ringraziamo la FITA per la fiducia nei confronti di Erreà. Siamo convinti che questa partnership segnerà un importante capitolo nella storia del Taekwondo italiano. Condividiamo l’obiettivo comune di aiutare gli atleti a raggiungere la massima performance, realizzare i loro sogni, e rendere fieri l’Italia nel mondo.”

Angelo Cito, Presidente di FITA: “Sono lieto di annunciare l’accordo tra la Federazione Italiana Taekwondo ed Erreà, un prestigioso e storico marchio che rappresenta al meglio il “made in Italy”. Dopo un attento studio che ha coinvolto i nostri tecnici e atleti, siamo giunti al miglior prodotto possibile di abbigliamento sportivo, che accompagnerà gli azzurri nei futuri impegni agonistici, a cominciare dai prossimi Mondiali di Baku. Questa partnership con un marchio italiano inorgoglisce e rappresenta un passo importante per il Taekwondo azzurro. Insieme condivideremo passione, impegno, determinazione e lealtà, valori che da sempre caratterizzano il Taekwondo italiano. Grazie a Erreà per la fiducia accordataci nel supportare il nostro movimento.”