Numeri in esaurimento per la 37ima Wizz Air Venicemarathon

domenica 22 ottobre con la 37ima Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K, i pettorali disponibili nella mezza maratona sono ormai vicini all’esaurimento. La nuova distanza, inserita solo dallo scorso anno nel programma Venicemarathon, registra anche quest’anno un alto indice di gradimento da parte di runners di tutto il mondo, al punto che restano ormai solo 520 pettorali dei 3.000 disponibili, dopodiché le iscrizioni a questa gara verranno definitivamente chiuse. Un contatore presente sul sito www.venicemarathon.it ne aggiorna in tempo reale la disponibilità. A circa 4 mesi dall’appuntamento dicon la, i pettorali disponibili nella mezza maratona sono ormai vicini all’esaurimento. La nuova distanza, inserita solo dallo scorso anno nel programma Venicemarathon, registra anche quest’anno un alto indice di gradimento da parte di runners di tutto il mondo, al punto che restano ormaidei 3.000 disponibili, dopodiché le iscrizioni a questa gara verranno definitivamente chiuse. Un contatore presente sul sitone aggiorna in tempo reale la disponibilità.

quota 8.200 e di questi, oltre il 30% è rappresentato da atleti stranieri. Si respira, dunque, entusiasmo in casa Venicemarathon, anche per le iscrizioni alle altre due distanze, la maratona e la 10K, che procedono a gonfie vele. Ad oggi, infatti, gli iscritti complessivi hanno già superatoe di questi, oltre ilè rappresentato da atleti D’altronde, partecipare alla Wizz Air Venicemarathon significa vivere l’emozione di correre lungo un percorso ricchissimo di fascino, storia, arte e cultura, che si snoda da Stra fino al cuore di Venezia, ripercorrendo e attraversando luoghi di rara bellezza come la Riviera del Brenta, con le sue famose e caratteristiche ville settecentesche che si rispecchiano sul fiume, il suggestivo e colorato centro storico di Mestre, i viali verdi del Parco San Giuliano che si affacciano sulla laguna, per poi raggiungere la tanto agognata Venezia. Come lo scorso anno, le tre gare avranno sedi di partenza diverse: la maratona prenderà avvio da Villa Pisani a Stra, la mezza maratona nei pressi di Piazza Ferrettoa Mestre e la 10K dal Parco San Giuliano, sempre a Mestre. Queste ultime confluiranno poi sullo stesso tracciato della 42K, andando a formare un lungo e coloratissimo serpentone fino all’ambito traguardo di Riva Sette Martiri a Venezia. La Wizz Air Venicemarathon sarà, come sempre, un evento anche alla portata di famiglie e accompagnatori al seguito dei maratoneti, che potranno vivere e respirare l’atmosfera del grande evento partecipando alla Alì Family Run del Parco San Giuliano a Mestre, la corsa non competitiva di circa 3 chilometri, aperta a tutti e che si svilupperà lungo i verdi viali del parco, dove sorgerà anche il Wizz Air Venicemarathon Village. Questa manifestazione, di carattere promozionale, rappresenterà l’ultima tappa di un circuito che nel mese di ottobre vedrà coinvolti 5 comuni della città metropolitana di Venezia e farà correre oltre 20.000 persone. Oltre 200 racers da tutto il mondo saranno, inoltre, al servizio degli atleti nelle tre distanze di 42K-21K-10K, per aiutare i concorrenti a correre nei tempi desiderati e a raggiungere il traguardo con il sorriso sulle labbra. Essere pacer alla Venicemarathon è diventato, ormai, un ruolo molto ambito e di tendenza, al punto che anche quest’anno il ‘Craft Pacing Team’ ha ricevuto moltissime candidature da parte di atleti stranieri. A breve tutti i componenti del team verranno presentati sui social della manifestazione. La Wizz Air Venicemarathon, come sempre, è anche un appuntamento importante per la solidarietà. E’ ai nastri di partenza il Charity Program 2023 che permetterà a molte realtà no profit di sensibilizzare atleti e pubblico su progetti di importanza sociale e raccogliere fondi utili alla realizzazione degli stessi, attraverso il meccanismo di crowdfunding promosso assieme alla piattaforma Rete del Dono e grazie alla quale negli anni sono stati raccolti oltre 1.000.000 euro. Per saperne di più: www.venicemarathon.it

Come già annunciato, da quest’anno la Maratona di Venezia si intitola ‘Wizz Air Venicemarathon’, grazie ad un accordo con la terza compagnia aerea italiana e la più sostenibile a livello globale*, che entra a far parte della famiglia Venicemarathon in qualità di title sponsor. Venicemarathon si tinge quindi di rosa e dà il benvenuto a Wizz Air, compagnia aerea internazionale che, grazie alle sue numerose rotte che collegano Venezia alle principali capitali d’Europa, al Medio Oriente e a molte altre destinazioni, contribuirà ad allargare i confini di Venicemarathon e a internazionalizzare ancora di più l’evento, contribuendo a un turismo sportivo che può diventare una risorsa importante anche per il territorio.

Oltre a Wizz Air, sono già diverse le aziende che hanno confermato il loro impegno al fianco dell’evento: Alì, Honda, Pro Action, San Benedetto, 1/6H Sport, Bavaria, Palmisano, Diabasi, Master Aid, Massigen, Dole, Rio Mare, 3B Meteo, APVInvestimenti, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia e i media partners Corriere dello Sport e Tuttosport.