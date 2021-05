ERLING HAALAND (BORUSSIA DORTMUND) NUOVO VOLTO DI HYPER ICE

(nella foto in primo piano) diventerà il nuovo volto del calcio per l’azienda tecnologica Hyperice , come parte di un nuovo accordo tra l’e il produttore di attrezzature per il recupero muscolare.

L’accordo pluriennale vede Haaland, 20 anni, entrare a far parte di Hyperice come ambasciatore del marchio e investitore, rappresentando la prima partecipazione azionaria del norvegese in una società.

Come parte dell’accordo, Haaland sosterrà la spinta di Hyperice in mercati come Germania, Spagna, Italia, Portogallo, Francia e Regno Unito. Il duo ha anche in programma di collaborare su contenuti originali che aiuteranno a educare sia gli atleti che i fan sull’importanza del recupero e della mobilità.

“Ho usato per anni gli strumenti di recupero di Hyperice prima e dopo le partite per mantenermi in forma e per competere ai massimi livelli”, ha detto Haaland. “È incredibile far parte del loro illustre roster di atleti globali poiché la tecnologia Hyperice non solo mi ha aiutato a raggiungere la vetta del calcio, ma mi tiene anche in gran forma”.

Haaland, che ha anche un accordo di sponsorizzazione con il produttore di abbigliamento sportivo statunitense Nike, è salito alla ribalta da quando è entrato in scena con l’RB Salisburgo (squadra appartenente alla massima serie calcistica austriaca) durante la UEFA Champions League 2019/20. È poi passato al Borussia Dortmund, dove ha segnato 53 gol in 56 presenze, di cui 25 in questa stagione.

In collaborazione con Hyperice, Haaland si unisce a una lista costellata di stelle di atleti investiti nell’azienda, tra cui Naomi Osaka, Patrick Mahomes e Ja Morant.

Jim Huether, amministratore delegato di Hyperice, ha aggiunto: “Erling non è solo uno dei migliori calciatori del mondo, ma è anche un leader e un’ispirazione per i giovani atleti di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di avere Erling nel team Hyperice sia come investitore che come nostro volto del calcio globale per guidare l’innovazione e le prestazioni per gli anni a venire”.