Entra nel vivo “Undicissimo”, nuovo gioco a pronostici sulla Serie A

Con il “giro di boa” del campionato di Serie A è stato lanciato “Undicissimo”. E’ un nuovo gioco a pronostici sulla massima serie tricolore (totalmente gratuito), che porta l’appassionato di calcio nella dimensione di un “Fantacalcio 2.0.”

Perché 2.0? La risposta è semplice: l’utente deve fare le sue scelte in occasione di ogni giornata. Tutto muta e rende sempre più avvincente il gioco. Non è infatti il tradizionale “Fantacalcio” a cui siamo abituati: è un mix di tecnica, analisi dei dati e anche di intuizione (un gioco per veri appassionati di calcio). Bisogna scegliere, per ogni giornata, un modulo di gioco, i calciatori da schierare in campo e anche l’allenatore. Un gioco di strategia dove può vincere chi ha fatto, di volta in volta, le scelte migliori. L’utente, chiaramente, farà le sue scelte sulla base dei pronostici scelti. Provando a a fare “12” sulla base dei pronostici richiesti. E chi dovesse riuscirvi riceverà come premio, ogni settimana, 200 Euro in buoni Amazon.

Ogni settimana l’appassionato di calcio potrà schierare la sua formazione preferita, arrivando a “modificarla” fino ad un’ora prima dell’inizio del 1° match (che si giocherà in quella giornata). In palio, ogni settimana, 100 euro in buoni acquisto Amazon per chi avrà avrà realizzato “12”. Se ciò non dovesse avvenire quello stesso premio finirà in un “montepremi” che potrà accumularsi per le prossime settimane. Oltre a ciò verrà premiato, con altri 100 Euro, il più bravo di ogni giornata di campionato.

Undicissimo è un mix di “Fantacalcio” (anche se all’utente non viene chiesto di partecipare ad una asta o di scegliere una “rosa” all’inizio della stagione) e di strategia. Sarà importante l’analisi delle statistiche (verranno messe a disposizione le statistiche ufficiali della Serie A giocatore per giocatore, squadre per squadra) per arrivare alla strategia vincente di gioco. E anche la “scelta” del modulo sarà fondamentale per il risultato finale. All’utente di “Undicissimo”, tra l’altro, verrà chiesto di schierare una formazione completamente diversa dalla giornata precedente. Un gioco nel gioco. In concomitanza con ogni giornata di campionato di Serie A, bisognerà scegliere l’allenatore che porterà la sua squadra alla vittoria, il portiere che non prenderà gol, i difensori che non verranno fermati da cartellini gialli o rossi, i centrocampisti in grado di produrre assist vincenti o gol, e gli attaccanti che realizzeranno la rete.

“Undicissimo” è un gioco nuovo, avvincente, moderno, anche se non sarà così semplice fare “12”. E’ infatti un gioco di strategia, di analisi dei dati e, come sempre, servirà anche un pizzico di fortuna.