Cresce il format Hyrox. Per la tappa di Torino 4.500 atleti in gara e più di 15mila spettatori

Cresce in ogni gara la partecipazione di atleti e spettatori, il coinvolgimento dei partner con il Fan Village dedicato e si esaltano le caratteristiche nativamente inclusive di Hyrox, grazie alla partecipazione di atleti con disabilità. Prossimo appuntamento a RiminiWellness l’1 e il 2 giugno 2024.

Dopo il successo della gara di Milano con 2.500 partecipanti, “Hyrox Torino” ha registrato un secondo “sold out”, con 4.500 atlete e atleti in gara provenienti da 24 nazioni, che si sono dati appuntamento il 3 febbraio all’Oval Lingotto. Una giornata esplosiva – caratterizzata dalle straordinarie e uniche good vibes degli eventi Hyrox – e all’insegna della performance, della condivisione e del divertimento. Una giornata resa ancor più straordinaria dai 15mila spettatori che hanno potuto tifare per i propri amici e familiari, accedendo all’Oval Lingotto in maniera gratuita.

Nella location torinese era presente, inoltre, un fan village caratterizzato dai servizi dedicati agli atleti (la Gym Zone nella quale erano presenti le palestre affiliate e la recovery zone) e agli spettatori (l’area food e l’intrattenimento degli MC insieme alla consolle dj). Presenti anche i partner dell’evento, i quali hanno offerto opportunità e attivazioni pensate per partecipanti e spettatori.

Stefano Deantoni, Marketing Director Infront Italy: “La gara di Torino conferma il trend positivo dallo sbarco di Hyrox in Italia, avvenuto con successo grazie all’impegno di Infront – proprietaria del brand insieme ad Upsolut Sports – nella gestione degli aspetti organizzativi, produttivi, commerciali e marketing della disciplina. In meno di 9 mesi, Infatti, Hyrox ha registrato una crescita costante con 3 gare in progressiva crescita di partecipazione di atleti, spettatori e coinvolgimento degli sponsor. A queste pietre miliari, si aggiunge, inoltre, il consolidamento e la capillarità su tutto il territorio che conta oggi oltre 100 palestre affiliate”.

Durante l’intera giornata si sono alternate le gare delle diverse categorie, con lo stesso format pensato sia per amatori, sia per gli atleti professionisti, che combina 8km di corsa con 8 allenamenti funzionali. A vincere nella gara Pro Men è stato l’italiano Eugenio Bianchi, con il tempo di 1:03:05, ex atleta di sci di fondo con 7 titoli mondiali nell’ambito FIS e tra i più forti atleti OCR al mondo. Nella gara Pro Women ha vinto invece la britannica Danielle Crewe, con il tempo di 1:13:15.

In campo diversi sponsor/partner del progetto Hyrox: Puma, MyProtein, Redbull, Concept2, Reale Mutua, Velites, Omegor, Cryovis, Nuncas, Guna, Hotel Plaza Torino, Compex, Las Bravas e al “media partner” Corriere dello Sport, che, con il loro supporto, hanno reso ancor più visibile l’evento Hyrox Torino.

Prossima tappa Hyrox Rimini – 1/2 giugno 2024

Ora, dopo Torino, Hyrox è già pronta per la seconda tappa italiana della stagione 23/24: Hyrox Rimini. L’evento si svolgerà l’1 ed il 2 giugno 2024, in occasione della fiera del fitness RiminiWellness.

Gli atleti e le atlete partecipanti ad Hyrox Rimini potranno accedere gratuitamente a “RiminiWellness” con il proprio biglietto di gara, per tutti i 4 giorni della fiera. Gli amici e i parenti dei partecipanti in gara potranno godere di un’offerta dedicata, che garantirà una scontistica sul prezzo del biglietto, per tutti i 4 giorni di fiera. Maggiori dettagli saranno annunciati sui canali ufficiali Hyrox a partire dal 1° marzo 2024.

Hyrox Rimini rappresenta, inoltre, l’ultima chance per qualificarsi ai prossimi Campionati Mondiali Hyrox, che si svolgeranno a Nizza dal 7 al 9 giugno 2024.