ENERVIT OFFICIAL NUTRITIONAL SPONSOR DELLA CUCINE LUBE CIVITANOVA

A.S. Volley Lube ha ufficializzato la partnership con Enervit, azienda leader in Italia e tra i principali player europei nei settori dell’alimentazione e dell’integrazione sportiva, in veste di Official Nutritional Sponsor del club biancorosso.

I campioni del mondo in carica della Cucine Lube Civitanova, dunque, nella stagione 2020-2021 potranno avvalersi della competenza e della professionalità di Enervit, utilizzando prodotti di altissimo livello nel campo della nutrizione sportiva e dall’alimentazione funzionale.

Paolo Calabresi, Enervit Marketing Director Sport&Fitness: “Siamo felici di tornare nel mondo della pallavolo al fianco di questa eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale. Aiutare gli atleti nella loro performance, mettendo a disposizione la consolidata esperienza nella Scienza della nutrizione nello sport, attraverso prodotti di alta qualità sviluppati dal nostro Centro Ricerche, è parte della mission di Enervit”.

Giuseppe Cormio, direttore sportivo A.S. Volley Lube: “Siamo contenti di ritrovare un partner così importante col quale abbiamo già lavorato in passato ed ottenuto grandi risultati. La gamma di prodotti e la qualità soprattutto degli stessi è indiscutibile. Avremo modo di trovare finalmente tutto quello che serve per la nutrizione sportiva dei nostri giocatori”.