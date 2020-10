Vetrerie Belcaro, nuovo sponsor del pantaloncino dell’U.S.Vibonese calcio (Serie C)

Nuova partnership commerciale annuale per la Vibonese calcio. Il club calabrese ha siglato un accordo con Vetrerie Belcaro, azienda leader nella commercializzazione di bottiglie in vetro. L’azienda di Rosarno (RC) sarà il main sponsor pantaloncino per tutta la durata della stagione 2020/21.

Le Vetrerie Belcaro nascono da un’idea del capostipite, Antonino Belcaro, e dalla sua quarantennale esperienza nel campo del vetro. Fin dal 1968 ha infatti lavorato per importanti aziende del settore vetrario fino a quando, nel 1984, ha deciso di creare un’attività di commercializzazione in Calabria annoverando tra i suoi più importanti clienti la distilleria f.lli Caffo.

Il logo dell’azienda Belcaro che da sempre ha creduto nella collaborazione con la US Vibonese calcio sarà presente sul pantaloncino ufficiale da gara della formazione rossoblù: questo importante “upgrade” (Vetrerie Belcaro era già Gold Sponsor della Vibonese nella scorsa stagione sportiva) rappresenta per Belcaro una decisiva opportunità per sostenere i colorirossoblu.

Daniele Cipollina, direttore marketing U.S. Vibonese Calcio: “L’U.S.Vibonese Calcio vuole rendere omaggio all’azienda Vetrerie Belcaro che con il suo sostegno e supporto contribuisce nell’opera di costruzione del nuovo progetto della Vibonese che giorno dopo giorno, rappresenta il volto sano e più bello dello sport, dimostrando uno straordinario attaccamento e grande sensibilità. Abbiamo attraversato e stiamo attraversando un anno “terribile”. La nostra società continua a profondere il suo impegno nell’attività calcistica con l’obiettivo di migliorare tutto quel che riguarda l’ambito sportivo e non solo ma soprattutto per non disperdere un impegnativo ma efficiente percorso sportivo e di marketing svolto lo scorso anno, con una accresciuta popolarità dei colori rossoblù…”