Enervit partner del team Trek-Segafredo

Enervit, ha annunciato una partnership triennale con il Team Trek-Segafredo in qualità di “official nutrition partner”. Enervit, azienda leader in Italia e tra i principali player europei nei settori dell’alimentazione e dell’integrazione sportiva, da sempre è protagonista del mondo del grande Ciclismo.

Una nuova pagina sportiva si apre per Enervit insieme alle squadre femminili e maschili del Team Trek-Segafredo di proprietà di Trek Bycicle Corporation, che vedrà da quest’anno, nelle sue fila, un campione indiscusso come Vincenzo Nibali, Mads Pedersen, che a soli 24 anni si è appena laureato Campione del Mondo, oltre a numerose e promettenti nuove leve che si sono già distinte nel panorama ciclistico internazionale, fra cui Giulio Ciccone, maglia gialla all’ultimo Tour de France.

Paolo Calabresi, Enervit Marketing Director Sport&Fitness, dichiara: “Siamo orgogliosi di affiancare questa squadra di livello internazionale e di mettere al servizio degli atleti tutta la nostra competenza ed esperienza, maturate in più di 40 anni accanto a grandi campioni mondiali e olimpici, a vari detentori di record, sia negli sport individuali che in quelli di squadra. Con grande entusiasmo siamo pronti a condividere la nostra visione sportiva con il Team Trek-Segafredo, lavorando assieme verso i prossimi obiettivi agonistici”.

Luca Guercilena, General Manager Trek-Segafredo, commenta: “La nostra squadra è sempre alla ricerca di partner capaci di condividere passione, competenza e voglia di crescere. Il miglioramento della performance passa attraverso collaborazioni solide e reciproche, soprattutto in un ambito delicato e in continua evoluzione come la nutrizione sportiva. In questo, la competenza dell’Equipe Enervit è tra le migliori al mondo e siamo molto felici di potercene avvalere”.

Con questo accordo Enervit, che già da diversi anni collabora con la Federazione Ciclistica Italiana, in qualità di Official Nutrition Partner di tutte le Nazionali di Ciclismo e Sponsor delle Maglie azzurre,rafforza ulteriormente la propria presenza e visibilità nel grande Ciclismo.

Oltre alla FCI, Enervit è partner di diverse Federazioni sportive, come la FISI, Federazione Italiana Sport Invernali e come Fornitore ufficiale delle Squadre dell’area nordica. Senza dimenticare il prestigioso circuito Ironman, in qualità di Official Nutrition Partner IRONMAN® European Tour.