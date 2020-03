Emergenza Coronavirus: Technogym dona 1 milione di euro agli ospedali dell’Emilia-Romagna

Technogym (tra i leader del mercato wellness/active sport) ha donato 1 milione di euro per l’acquisto urgente di postazioni e macchinari per i reparti di terapia intensiva di cui gli ospedali della Romagna hanno bisogno.

“In un momento di emergenza come questo è, più che mai, necessario sostenere il nostro sistema sanitario e l’incredibile lavoro che i nostri medici, infermieri ed operatori sanitari stanno svolgendo per arginare l’impatto del Covid-19” ha commentato Nerio Alessandri, presidente di Technogym, ed ha aggiunto “stiamo vivendo un momento di grande incertezza dal punto di vista economico e sociale, è necessaria grande coesione ed impegno di tutti noi per gestire l’emergenza”.

Techonogym è fornitore ufficiale del Local organizing committee (LOC) di Tokyo2020 per la prossima edizione dei Giochi olimpici estivi.