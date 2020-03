La Milano-Sanremo diventa virtuale. Nuova iniziativa studiata da RCS Sport insieme a Garmin

RCS Sport insieme a Garmin Edge e Tacx ha creato la Milano-Sanremo Virtual Experience. Un’opportunità che la tecnologia offre per poter vivere una delle grandi Classiche monumento del ciclismo mondiale, pedalando virtualmente sul percorso.

Sabato 21 marzo, dalle 11 alle 18, grazie alla tecnologia Garmin Edge e Tacx, gli appassionati potranno vivere un’esperienza unica pedalando gli ultimi 57 km della Milano-Sanremo, da Alassio a Sanremo con i Tre Capi, la Cipressa e il Poggio fino all’arrivo di via Roma. Per rivivere da protagonista gli ultimi emozionanti chilometri della Milano-Sanremo è indispensabile possedere una doppia strumentazione: da una parte un ciclocomputer Garmin Edge compatibile (come Edge 520, Edge 530, Edge 820, Edge 830, Edge 1000 e Edge 1030) che ospiterà il tracciato su cui pedalare, e dall’altra uno smart trainer di nuova generazione come un rullo interattivo Tacx o di altri brand ma con le stesse funzionalità, dove applicare la bicicletta. Registrazioni e tutorial qui –> https://lnkd.in/ej7YqQu