Emergenza Coronavirus: Giappone in corto circuito su tema Olimpiade Tokyo2020

Il progetto avveniristico del New National stadium di Tokyo per i Giochi olimpici 2020.

Da un lato dichiarazioni di tranquillità: “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno con successo, a partire dal 24 luglio” (come sottolineato da Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale. Dall’altro il ministro giapponese alle Olimpiadi, Seiko Hashimoto, ha rilevato che il contratto con il CIO (organismo di governo dei giochi olimpici) prevede lo svolgimento entro la fine dell’anno. Di fatto l’ipotesi di un rinvio andrebbe in fumo se l’emergenza Coronavirus (Covid-19) non venisse risolta prima di quest’estate.