LA LIGA E I CLUB SPAGNOLI ACQUISTANO POPOLARITA’ IN TUTTO IL MONDO GRAZIE A TIKTOK

(di Marco Casalone) – Il social network cinese Il social network cinese TikTok , lanciato sul mercato internazionale da poco più di due anni, sta attualmente vivendo un momento di grande ascesa, soprattutto tra i più giovani, con oltre 1 miliardo di utenti attivi ed è, proprio per questo motivo, oggetto di grande interesse tra le più importanti società e multinazionali.

Nel mondo del calcio, La Liga ed alcuni club spagnoli sono stati tra i primi a sbarcare sulla piattaforma social: se l’account della massima serie calcistica ispanica può contare su oltre un milione di follower, società come Atletico Madrid, Sevilla FC, Real Sociedad e Cádiz CF hanno compreso la necessità di ampliare il loro pubblico internazionale anche attraverso i contenuti in short-form video (ossia in formato breve) della popolare app.

L’Atletico Madrid, ad esempio, ha già rapidamente raggiunto la considerevole cifra di 440mila seguaci: “I nostri fan rispondono sempre in maniera positiva quando lanciamo un nuovo spazio ufficiale sul web, ma su nessun altro social network abbiamo visto un’accoglienza di questo genere ed un numero di visualizzazioni dei contenuti così alto” ha commentato Alejandro Ugarrio, responsabile dello sviluppo digitale del club colchonero.

Su un discreto numero di follower (poco più di 40mila) può contare anche il profilo del Sevilla FC, attivo da giugno 2019: il social media manager del club José Ángel Risco si è soffermato sulla diversa modalità di pubblicazione dei contenuti che caratterizza TikTok rispetto agli altri social network: “I video pubblicati vengono generati direttamente dal telefono cellulare e con operazioni di editing (ovvero di revisione) praticamente nulle, il che li rende molto più naturali; inoltre, il consumo risulta molto più istantaneo, perchè gli utenti di TikTok sono molto più giovani rispetto a quelli di Facebook o Twitter e non sono interessati a contenuti che superino i 15-20 secondi al massimo”.

Anche per questo motivo la società andalusa ha in programma di coinvolgere nei prossimi video influencer e giocatori di eSports professionisti, sia locali che internazionali, organizzando sfide online e proponendo contenuti sempre più innovativi.

Un’idea che sembrano voler seguire anche la Real Sociedad (ultimo club della Liga a fare il suo ingresso su TikTok ad ottobre 2019 ma con oltre 65.000 seguaci già all’attivo) ed un’altra società andalusa, decisamente meno famosa e vincente dei blasonati biancorossi sivigliani: il Cádiz CF, squadra attualmente prima in classifica nella Segunda Division.

Nonostante un seguito in patria molto ridotto ed una assenza dalla massima serie che dura da ormai quindici anni, sono quasi 20.000 i followers degli amarillos, attirati da una riuscita strategia comunicativa spiegata dal communication director José Grima Peña: “Quando La Liga ha aperto alla possibilità di unirsi a TikTok, non abbiamo avuto bisogno di rifletterci per più di un secondo: abbiamo capito che le campagne di comunicazione locali non sono più sufficienti e che mostrare a tutto il mondo chi siamo e cosa rappresenta il nostro club avrebbe potuto riscuotere maggior successo”.

Lo stesso Peña ha infine sottolineato come “il calcio femminile possa potenzialmente portare ad un numero di iterazioni addirittura maggiore, dal momento che TikTok sta dimostrando come non sia solo la parte sportiva ad essere importante in una squadra di calcio, ma anche un’attività speciale o un particolare contenuto audiovisivo possano spiegare al pubblico di tutto il mondo tradizioni e mission della società”.