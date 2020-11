EHF EURO 2022: LIDL E’ IL PRESENTING PARTNER DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE AL TORNEO

(di Daniele Caroleo) – La catena di supermercati discount Lidl è diventata ufficialmente “presenting partner” della fase di qualificazione al prossimo EHF Euro 2022 di pallamano maschile.

Lidl aveva già precedentemente sponsorizzato le edizioni maschili del torneo EHF Euro nel 2018 e nel 2020, e con questo accordo, ottenuto grazie alla mediazione di Infront, estende dunque la propria partnership all’edizione attuale della manifestazione, che prenderà il via domani.

Il marchio Lidl verrà dunque esposto sui pannelli Led dell’impianto sportivo che ospiterà il match e sul campo di gioco. Oltre a tutta una serie di presenze nei canali digitali e nei contenuti multimediali legati all’evento. Le fasi di qualificazione vedranno impegnate 32 squadre nazionali che si batteranno per ottenere i 20 pass disponibili per disputare la fase finale del torneo, che si terrà in Ungheria e in Slovacchia.

Infront e DAZN commercializzano insieme i diritti media e marketing della EHF (la Federazione europea di pallamano), grazie ad un contratto decennale sottoscritto all’inizio di questa stagione sportiva. L’accordo, che include l’EHF Euro maschile e femminle (dal 2022 al 2030) e le competizioni per club patrocinata dalla Federazione, vale circa 500 milioni di euro solo per i diritti, ai quali vanno aggiunte le spese ulteriori per produzione e servizi.

Lidl, oltre a questa partnership, è anche il “title sponsor” del massimo campionato maschile di pallamano in Francia ed è inoltre “Premium Partner” della Nazionale italiana di calcio fino al 2022, in qualità anche di fornitore ufficiale di frutta e verdura degli azzurri.