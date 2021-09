EFFETTO MESSI: ACCORDO PLURIENNALE TRA PSG E CRYPTO.COM

(di Fabio Sesti) – A un mese dall’ingaggio, aumenta sempre più l’impatto globale di Lionel Messi sul Paris Saint-Germain e sullo sviluppo del marchio dei parigini: la società del presidente Al-Khelaifi ha infatti annunciato oggi un accordo di partnership pluriennale con la piattaforma di criptovalute in più rapida crescita al mondo, Crypto.com, ampliando così il proprio già ricco ventaglio di sponsor. La partnership includerà anche il rilascio di token esclusivi non fungibili (NFT) sulla piattaforma NFT nativa di Crypto.com: Crypto.com/NFT.

Inoltre, per la prima volta in assoluto per un accordo di tale portata, Crypto.com pagherà una parte significativa della quota di sponsorizzazione utilizzando il token di criptovaluta CRO. Il contratto dovrebbe portare tra i 25 e i 30 milioni di euro in tre anni nelle casse del Paris Saint-Germain, cifra, secondo fonti vicine alle parti, più che raddoppiata dopo la firma del fuoriclasse argentino rispetto a quanto menzionato all’inizio delle trattative.

Il Paris Saint-Germain ha recentemente costruito una delle squadre più forti nella storia del calcio: collaborare con Crypto.com, leader nel settore delle criptovalute con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo – si legge nel comunicato comparso sul sito del club – rappresenta un naturale passo successivo. La sponsorizzazione consente peraltro ai parigini di rafforzare la loro presenza nel settore della blockchain dopo avere già investito con le valute virtuali “NFT” e “$ PSG Fan Token”. Anche per Crypto.com non è la prima partnership sportiva, avendo recentemente già avviato accordi globali con UFC, Formula 1 e Lega Serie A italiana (nella foto l’immagine del logo ufficiale).