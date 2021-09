Malagò (Coni): “Divieto di pubblicità nato in un contesto di demagogia, penalizzato tutto lo sport” 

Il divieto di pubblicità e di sponsorizzazioni da parte delle società di gioco e scommesse «è figlio di un contesto di demagogia che ha penalizzato tutto lo sport, non solo il calcio». È quanto ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni (nella foto in primo piano), ad Agipronews a margine della presentazione del “Libro Blu Adm”, a Roma. Gli sport minori, spiega Malagò, «sono quelli che in proporzione hanno risentito più del divieto». Le disposizioni introdotte dal decreto Dignità «sono senza senso, se pensiamo che quando le squadre italiane giocano all’estero il messaggio arriva comunque. Mi auguro che questo nodo venga risolto al più presto dal Parlamento», ha concluso il n.1 Coni.