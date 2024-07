Doppio Malto nuovo back sponsor di maglia del Cagliari calcio (Serie A)

“Doppio Malto” debutta in Serie A: a partire dal campionato 2024/25 comparirà sulla maglia del Cagliari calcio (Serie A) come jersey sponsor con un accordo di partnership di 4 anni. L’annuncio arriva a poche ore dal primissimo “antipasto” di campionato, l’amichevole del 25 luglio tra Como e Cagliari allo stadio Brunod di Châtillon in Valle D’Aosta, dove i rossoblù sono in ritiro. Per Doppio Malto, che produce in Sardegna tutta la propria birra artigianale e la serve in oltre 50 locali tra Italia e Francia, la partnership risponde a una strategia che coinvolge il dna del marchio e i suoi piani di crescita: l’obiettivo è infatti raggiungere quota 100 ristoranti nei prossimi 3 anni e rafforzare sensibilmente la presenza della birra “Doppio Malto” nella grande distribuzione italiana.

Giovanni Porcu, CEO di Doppio Malto: “L’accordo con il Cagliari – e tutto il progetto di collaborazione e visibilità che coprirà i prossimi quattro anni – ci consentirà di rendere sempre più forte il marchio e di legarlo ancora di più al territorio, perché il nostro cuore batte in Sardegna, dove produciamo tutta la nostra birra artigianale. Alla base di questa scelta, infatti, c’è la gratitudine per una terra meravigliosa, che ci ha insegnato a nutrire le nostre idee fino a farle diventare impresa. Ma questo è un progetto che non racconta solo da dove veniamo, ma anche dove vogliamo andare. Partendo dalla Sardegna, infatti, vogliamo continuare a crescere tanto, superare i 100 locali Doppio Malto entro i prossimi 3 anni e rafforzare la nostra presenza nel mercato della grande distribuzione, arrivando a portare la nostra birra praticamente dappertutto”.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari calcio: “Siamo onorati di iniziare questo percorso pluriennale con Doppio Malto, un cammino che inizia oggi con la voglia reciproca di crescere insieme affrontando molteplici sfide all’insegna dell’ambizione e della qualità. Siamo davanti ad un nuovo progetto, un capitolo molto stimolante che si apre dopo averne contestualmente chiuso un altro che durava da otto anni. Per questo, prima di tutto ci tengo, a titolo personale e a nome di tutto il club, a ringraziare chi ci ha supportati e accompagnati con grande serietà e brillantezza nel corso di queste stagioni. Abbracciamo un nuovo partner il cui concept affonda radici solide in Sardegna, dove ha il cuore, ed è un riferimento in Italia con la concreta visione di diventarlo anche in Europa nel prossimo futuro. Insieme vogliamo sviluppare tante attività a beneficio dei nostri tifosi, lo faremo con rinnovato entusiasmo anche grazie alle caratteristiche chiave di Doppio Malto che sono pienamente in sintonia, direi anzi in simbiosi con quelle del Cagliari”.

La partnership tra Cagliari calcio e Doppio Malto nasce dalla Sardegna ma coinvolge tutto il brand e tutti i locali di DM. La birra, nuovo sponsor del Cagliari, è tutta prodotta nel birrificio di Iglesias: con la sua superficie di 4.500 m² e una capacità produttiva di 5 milioni di litri con linee di confezionamento per fusti e bottiglie, lo stabilimento è in grado di sostenere lo sviluppo della rete dei locali Doppio Malto su tutto il territorio nazionale e all’estero.