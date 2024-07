Atalanta (Serie A): Radici Group si conferma “Sponsor del Cuore” e sleeve nei match di Champions

Atalanta e RadiciGroup hanno ufficializzato il rinnovo della collaborazione anche per la stagione 2024/25. L’azienda orobica sarà “Sponsor del Cuore” per il campionato di Serie A e nella Supercoppa italiana e “Sleeve Partner” nelle partite di UEFA Champions League e Coppa Italia.

“La partnership iniziata nel 2017 prosegue: in questi anni di grande crescita RadiciGroup ha sempre sostenuto dirigenza, allenatore, giocatori e staff, basandosi su valori comuni quali l’attenzione al territorio, la passione per i colori nerazzurri e la capacità di mettere in scena un coinvolgente gioco di squadra che sa valorizzare il talento di ciascun giocatore. Atalanta ha concluso la stagione 2023/24 conquistando la vittoria della UEFA Europa League: RadiciGroup ha accompagnato la squadra durante questo incredibile percorso che l’ha vista crescere e affermarsi nel panorama del calcio internazionale”, si legge sul portale della società di calcio orobica.

“Siamo estremamente soddisfatti di proseguire la nostra collaborazione con Atalanta –ha detto Maurizio Radici, Vicepresidente Radici Group – Questa partnership non è solo una sponsorizzazione, ma una condivisione di valori e obiettivi. RadiciGroup e Atalanta sono due simboli del nostro territorio e lavorano con la stessa determinazione per raggiungere l’eccellenza. La vittoria dell’Europa League è un risultato straordinario e siamo orgogliosi di aver supportato la squadra in questo successo. Continueremo a sostenere l’Atalanta con lo stesso entusiasmo e impegno, certi che insieme potremo raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi”.

“È a dir poco un piacere proseguire con RadiciGroup quello che riteniamo essere più che un rapporto di collaborazione – ha dichiarato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC -. Con RadiciGroup, negli anni, si sono create sinergie importanti che hanno permesso il rafforzamento di entrambi i brand. Il percorso iniziato insieme nel 2017 prosegue mantenendo sempre vivi i valori che da sempre ci accomunano”. (fonte: Atalanta)