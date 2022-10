Volley: sono 15,4 milioni gli interessati alla SuperLega. Lo rivela la ricerca Sponsor Value di StageUp-Ipsos

I dati della ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos evidenziano la grande crescita del massimo campionato di pallavolo. Tra gli appassionati tanti giovani e un sostanziale equilibrio tra pubblico maschile e femminileAl termine della stagione 2021-22, il bacino di interessati alla “Superlega di volley” (nella foto una immagine della Emma Villas Aubay Siena), il massimo campionato maschile, è di 15.419.000 persone. Il numero riflette un aumento del +8,8% rispetto al novembre 2021, e addirittura di 3,7 milioni di unità rispetto al maggio del 2020.

I dati emergono dal field di maggio 2022 della ricerca demoscopica multicliente Sponsor Value di StageUp e Ipsos, nata nella stagione sportiva 2000/2001, considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani e rappresentativa dell’universo della popolazione italiana con età compresa tra 14 e 64 anni.

Gli oltre 15 milioni di fan della Superlega rappresentano il numero più alto mai raggiunto dall’evento negli ultimi 20 anni. Un dato a maggior ragione lusinghiero se raffrontato agli interessati alla Serie A di calcio, che, nella medesima rilevazione di maggio 2022, raggiungono quota 28 milioni, dato stabile rispetto al 2021.

Il target degli interessati è contraddistinto da un equilibrio crescente tra uomini (54%) e donne (46%), età giovane, reddito medio/alto (68%) e possesso di diploma o laurea (73%).

Quello degli appassionati, ovvero coloro che seguono il campionato “regolarmente” o “abbastanza regolarmente”, rappresenta il 32% dei follower complessivi e evidenzia un ancor maggior equilibrio di genere (uomini 53% – donne 47%), giovane età (il 40% ha tra i 14 e i 34 anni, il 44% tra i 35 e i 54), una accentuazione della presenza di fan con reddito medio-alto (69%) e possesso di diploma o laurea (74%).

Giovanni Palazzi – presidente di StageUp ha dichiarato: “La qualità tecnica e sportiva dello spettacolo offerto dalla Superlega, la sinergia con la Nazionale e la capacità progettuale dimostrata dalla Lega Volley e dai Club stanno producendo risultati importanti, che probabilmente saranno ancora migliori nei prossimi mesi, sulla scia del trionfo dell’Italia al Mondiale. Il target degli interessati e degli appassionati, in chiave marketing, ha caratteristiche molto attrattive sia in termini di equilibrio di genere che di età e status socio-economico. Dopo la crescita dell’interesse, la sfida che attende la Lega Volley e i Club è quella di trasformare il contatto in passione, l’interessato in fan e quindi un consumo collegato al volley di vertice non più episodico ma continuativo e perdurante nel tempo, sia in Italia che nel Mondo.”