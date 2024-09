Doctor Glass sarà il gold sponsor della Serie Unipol 2024/25 e del Frecciarossa Final Eight 2025

Lega Basket Serie A ha annunciato l’accordo con il brand Doctor Glass, network nazionale di centri specializzati nella riparazione e sostituzione di vetri per auto, come Gold Sponsor per la Serie A Unipol 2024/2025, stagione regolare e playoff, e la Frecciarossa Final Eight 2025 e i Playoff. L’accordo è stato concluso da Infront, Official Advisor di LBA.

La sponsorizzazione, che prosegue per il secondo anno consecutivo, prevede sempre la presenza del brand Doctor Glass sui led luminosi a bordo campo da gioco, sui canestri e sul backdrop durante le interviste post gara.

Ma la novità di quest’anno è il “FantaLBA presented by DOCTOR GLASS”. Il brand, infatti, sarà sponsor anche dell’applicazione del Fantabasket targato Lega Basket che permetterà agli utenti di creare le loro Fantasquadre con tutti i protagonisti della Serie A. Un modo per coinvolgere i fan e gli appassionati di basket, creando per loro uniche ed esclusive opportunità di divertimento e partecipazione.

La partnership prevede anche la presenza alla Frecciarossa Final Eight 2025, in programma dal 12 al 16 febbraio all’Inalpi Arena di Torino e dove saranno coinvolte le prime otto classificate al termine del girone d’andata della regular season.

“Siamo orgogliosi del rinnovo della sponsorizzazione con LBA per la stagione 2024/2025. Questa decisione è il frutto di una sinergia profonda tra il nostro brand e il mondo del basket.” – commenta Paolo Polini, General Manager di Doctor Glass. “Determinazione, impegno, disciplina e competitività sono valori che animano sia i nostri specialisti nella riparazione dei vetri auto, sia i campioni che ogni giorno scendono in campo. Siamo convinti che questo connubio sia vincente e ci permetta di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.”