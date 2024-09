La 46ima edizione del GP Industria & Artigianato parla svizzero. Vince Marc Hirschi dell’UAE Team Emirates

Marc Hirschi (UAE Team Emirates) porta per la prima volta la Svizzera nell’albo d’oro del GP Industria & Artigianato (nella foto il logo della manifestazione), giunto ieri alla sua 46ima edizione, giungendo tutto solo sul traguardo di Larciano (l’evento è sotto l’egida dell’U.C. Larcianese, il cui presidente è l’organizzatore locale Gabriele Varignani) in una gara funestata dal maltempo, che ha costretto il taglio dell’ultimo dei 9 giri previsti su un circuito al solito duro e selettivo.

Hirschi si è confermato in splendida forma al “GP Larciano 2024″ (il cui main sponsor è l’azienda toscana “Neri” sottaceti/sottoli). Ormai un habitué delle corse di fine stagione italiane, il corridore della UAE Team Emirates conquista il terzo successo consecutivo in questa estate trionfando in solitaria nella 46ª edizione del GP Industria e Artigianato. Vincitore di “Clasica San Sebastian” e “Bretagne Classic” il mese scorso, il ciclista elvetico riprende dunque con una vittoria il percorso che a fine mese lo porterà al via dei Mondiali di Zurigo (dal 22 al 29 settembre), nei quali ovviamente spera di poter essere ancora protagonista.