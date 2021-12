Dietro le “big 5” europee crescono le leghe calcio più emergenti

(di Mattia Celio) – Serie A, English Premier League (EPL), Bundesliga, LaLiga Santander e Uber Eats Ligue 1 sono le “regine” incontrastate del calcio europeo. Dopo il difficile momento dovuto alla pandemia, che ha allontanato i tifosi dagli stadi per diversi mesi, la “big 5″ europea è tornata ad interessare e soprattutto appassionare i tifosi. Nello stesso tempo anche altre Leghe calcio internazionali hanno dato segnali di ripresa e di rinnovamento. Se le prime cinque posizioni sono saldamente occupate, dalla 6a in poi si assiste ad una situazione tecnicamente molto fluida.

Secondo uno studio effettuato dall’agenzia brasiliana “Sports Value“, la top 5 in esame è arrivata ad incassare quasi 20 miliardi di dollari all’anno, per poi scendere a 17 a causa della pandemia da Covid-19. Se questi campionati hanno risentito pesantemente gli effetti del Covid-19, lo stesso è avvenuto per la ‘Brasileirão’ (Brasile), che, da 1,6 miliardi, è scesa a 675 milioni, superata dalla ‘Prem’er-Liga’ (Russia), attualmente al 6° posto, con un incasso pari a 965 milioni di dollari annui (grazie anche ai Mondiali ospitati nel 2018), dalla MSL (grazie all’introduzioni di franchising che oggi valgono 325 milioni di dollari) e dalla ‘Super-Lig’ turca, dove, a fare da padroni, sono Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş (con un fatturato medio pari a 135 milioni di dollari).

Secondo i dati FIFA, anche il campionato olandese ‘Eredivisie’ ha fatto grandi passi avanti nell’ultimo decennio, come viene confermato dai 2 miliardi di dollari guadagnati con il trasferimento di 2 mila giocatori. Assoluta protagonista è stata l’Ajax, principale modello di gestione economica grazie ai ricavi record di 219 milioni raggiunti nel 2019.

Anche la ‘Primeira Liga’ (Portogallo) si è trasformata in un piccolo colosso del football continentale. Ben 578 milioni di dollari annuali sono frutto delle cessioni di giovani campioni a cifre record. Basti ricordare il passaggio di João Félix dal Benfica all’Atletico Madrid per 127 milioni (126+1,2 come contributo di solidarietà) nel 2019 (il quinto acquisto più costoso della storia del calcio).

Anche Cile e Colombia fanno registrare una forte crescita su base annua. Il mercato cileno, con circa 18 milioni di calciatori, fa de ‘La Primera División’ la 3a serie sudamericana con il maggior fatturato nel continente (154 milioni di dollari), mentre ‘La Categoría Primera A’ (Colombia) segue con 144 milioni.