Di Cintio: Atalanta straordinaria, un esempio per tutto lo sport bergamasco. Ma servono aiuti per il territorio.

Il successo europeo dei nerazzurri, secondo l’avvocato lombardo, rappresenta un modello da seguire per arrivare a grandi traguardi, ma gli altri sport non godono delle stesse risorse.

Secondo il parere di Cesare Di Cintio, avvocato specializzato in diritto sportivo (nella foto in primo piano) e fondatore dello studio DCF Sport Legal (con sedi a Bergamo e Roma), il trionfo dell’Atalanta in UEFA Europa League è stato il culmine di un percorso unico: “L’Atalanta ha fatto appassionare una nazione, una città, un popolo, quello bergamasco, che si è visto proiettato al centro del continente e ha potuto festeggiare un traguardo storico. Lo sport si conferma uno strumento eccezionale per la valorizzazione di un territorio, in grado di dare lustro e merito al lavoro, al sacrificio, all’abnegazione, dimostrati da anni sia dalla famiglia Percassi, proprietaria del club, che dai giocatori, dall’allenatore Gasperini e da tutti i cittadini, che nel tempo sono diventati un tutt’uno con la squadra”.

A dispetto di questo, tuttavia, Di Cintio sottolinea come questo sia il capolavoro di una società che rappresenta un’eccellenza del professionismo, con finalità e struttura commerciale. Una situazione differente da quanto invece sta vivendo quotidianamente lo sport bergamasco: “Lo sport a Bergamo, anche a causa di carenze infrastrutturali, versa in condizioni a dir poco critiche. Per fare un riferimento ben noto ai cittadini, basti pensare al Palazzetto dello sport, ex-sede delle gare di pallavolo del team femminile della Volley Bergamo 1991 (che si è trasferita a Treviglio per le partite casalinghe) e di quella maschile dell’Olimpia Pallavolo (che invece ha cessato le attività), chiuso nel 2023 e destinato ad altro uso, con il rischio di ridimensionare il ruolo della pallavolo bergamasca ad alto livello. Allo stesso tempo, la nuova struttura promessa oltre un anno fa dall’amministrazione comunale, a oggi, ancora non c’è. Una sorte simile è toccata, e sta toccando, alle rappresentative cittadine del basket, a loro volta in seria difficoltà a causa delle lacune infrastrutturali.

Allo stato attuale il settore privato, con il fulgido esempio dell’Atalanta, sta funzionando in maniera molto più efficiente rispetto al pubblico, che ha bisogno più che mai di essere sostenuto da competenze specifiche in materia sportiva”.

L’impegno dell’avvocato Di Cintio (candidato alle prossime elezioni comunali di Bergamo in una lista civica, denominata “Trionfo del Civismo”, a supporto del candidato sindaco di centro-destra per la municipalità, l’avv. Andrea Pezzotta), che, da anni, lavora a stretto contatto con il mondo del calcio e dello sport, assistendo alcuni tra i più importanti club del panorama nazionale e le varie Leghe sportive, continua: “Serve garantire un supporto a tutte quelle attività, come la pallavolo, il basket, la scherma, il football americano solo per citarne alcuni , che a Bergamo rivestono un’enorme importanza. Queste e altre discipline, infatti, si sono spesso ritrovate penalizzate da scelte che non hanno saputo mettere l’interesse dello sport al centro della questione.

Dal percorso dell’Atalanta, abbiamo imparato che una vittoria in ambito sportivo è un successo per tutta Bergamo, che ha dimostrato di essere perfettamente in grado di assumere una dimensione europea e internazionale. Un aspetto, quest’ultimo, per il quale sarà assicurato un impegno affinché tutto lo sport bergamasco possa ambire a traguardi prestigiosi”.