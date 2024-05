Cresce la presenza del marchio Betsson.Sport nel mercato del calcio italiano

Prosegue la crescita del marchio Betsson.Sport sul mercato italiano, in coincidenza dell’inaugurazione della sede di Roma come base aziendale.

Betsson Sport, nuova piattaforma di infotainment sportivo, oltre ad essersi legata al Torino Football club e all’AS Roma (in aggiunta ha scelto l’ex capitano giallorosso Francesco Totti come “global ambassador”) è diventata official partner della Lega B, che già aveva, come exclusive goal partner, un altro operatore dello stesso settore (GoldBet Live).

Sempre Betsson, attraverso un suo marchio (StarCasinò.Sport), potrebbe diventare a breve il nuovo sponsor di maglia dell’FC Inter ormai a stelle e strisce (il brand nerazzurro infatti è oggi sotto il controllo del fondo californiano Oaktree).