Il golfista Jon Rahm supera Cristiano Ronaldo: è lui lo sportivo più pagato al mondo

(di Davide Pollastri) – Il golfista basco, che, a fine 2023, ha abbandonato il PGA TOUR per accettare la “faraonica” offerta della LIV Golf saudita finanziata dal fondo PIF (più di 500 milioni di euro nell’arco dei prossimi tre anni), nell’ultima stagione, tra green ed extra-campo, ha incassato 200 milioni di euro. Alle sue spalle tre superstar del calcio: Cristiano Ronaldo, che, tra stipendi e sponsor, ha guadagnato 125 milioni di euro, Leo Messi (120 mln) e Kylian Mbappé (110 mln)

Seppur lontanissimo dal collega americano Tiger Woods, che con 1,6 miliardi di euro di guadagni nell’arco della carriera si conferma lo sportivo più ricco del pianeta, Jon Rahm (nella foto della locandina in primo piano), golfista iberico cresciuto negli Stati Uniti, a neanche trent’anni (li festeggerà il prossimo 10 novembre) è già uno degli atleti più facoltosi di tutti i tempi.

La fortuna del golfista di Barrika, già vincitore di due titoli Major e di due Ryder Cup con “Team Europe” (l’ultima delle quali alzata, nel 2023, sul campo del Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia), non è data solamente dal talento cristallino dimostrato sui green di tutto il mondo, ma anche dal coraggio di lasciare il PGA TOUR per sposare il progetto e le ambizioni della LIV Golf, la Superlega araba sostenuta da uno dei più grandi fondi sovrani al mondo: il Public Investment Fund (patrimonio stimato: 850 miliardi di euro).

L’ingaggio di “Rahmbo“, finalizzato al duplice scopo di lanciare la Lega araba fondata nel 2021 e incrementare un fatturato che, secondo un rapporto di golf.com, nel 2023 non ha superato i 92 milioni di euro, porterà nelle tasche dell’ex n.1 del ranking ben 500 milioni di euro, che divisi per i tre anni di contratto fanno circa 166 milioni di euro all’anno (prize-money esclusi). Grazie a questi introiti, Rahm, già dominatore della classifica dei 10 golfisti più pagati del mondo stilata da Forbes (Rory McIlroy, il golfista che occupa la seconda posizione nella speciale classifica, ha incassato 120 milioni in meno di Rahm negli ultimi dodici mesi), è ora diventato anche il più pagato tra tutti gli sportivi, superando persino Cristiano Ronaldo. A questo punto, non è improbabile ritenere che Rahm possa raggiungere anche la vetta della graduatoria relativa ai guadagni accumulati nell’arco dell’intera carriera (classifica che, come detto, vede in vetta Tiger Woods con 1,6 miliardi e che alle spalle del vincitore di 15 Major piazza Cristiano Ronaldo con 1,15 miliardi, LeBron James con 1,08, Lionel Messi con 1,07 e Roger Federer con 1,01 mld).