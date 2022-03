Decreto Dignità, Vezzali (Sottosegr. allo sport): “La prossima settimana prima riunione con Figc, Mef e Adm per discutere del divieto di sponsorizzazione del betting”

“Ritengo che il mondo dello sport, in particolare il calcio, richieda interventi immediati anche a livello normativo e non ristori a pioggia”. Così la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali (nella foto in primo piano), a margine dell’evento “Una prospettiva sociale per Adm” in corso a Roma. “La prossima settimana – ha proseguito la Vezzali, riportata da Agipronews – ho convocato un tavolo istituzionale che ho messo insieme nell’arco di questo mese, dopo essermi interfacciata con il presidente della Figc Gravina, a cui parteciperanno Adm, Inps, Mise, Mef e i presidenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, che vuole affrontare anche la tematica del betting. Abbiamo deciso di intervenire sentendo soggetti istituzionali per riuscire a trovare – ha concluso – una sintesi comune che ci possa permettere di dare risposte al mondo dello sport”.