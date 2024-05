RTL 102.5 a RiminiWellness come radio ufficiale dell’evento fieristico dedicato al fitness

RiminiWellness, manifestazione fieristica leader su scala internazionale per fitness, sport e benessere in movimento organizzata da Italian Exhibition Group, avrà RTL 102.5 come “Radio Ufficiale dell’Evento” per l’edizione 2024, in programma alla fiera di Rimini e sulla Riviera dal 30 maggio al 2 giugno.

La collaborazione tra RiminiWellness e RTL 102.5 nasce con l’obiettivo comune di amplificare i valori dello sport e della promozione dei sani stili di vita al grande pubblico attraverso la produzione di contenuti energici e dinamici, per diffondere a un’audience sempre più consapevole i benefici per il corpo e la mente derivanti dall’esercizio fisico e dalla sana alimentazione.

RTL 102.5 racconterà RiminiWellness ai propri ascoltatori grazie alla presenza in fiera della giornalista Ludovica Marafini che, in qualità di inviata, sarà quotidianamente voce narrante della passione di migliaia sportivi, appassionati e professionisti di settore che animeranno il quartiere fieristico di Rimini con collegamenti, interviste e retroscena in diretta radiofonica e contenuti social.