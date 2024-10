Dan John nuovo back sponsor della maglia “away” del Latina Calcio (Lega Pro)

Il Latina calcio (club di Lega Pro inserito nel girone “C” del campionato di Serie C) ha annunciato nelle ultime ore un importante accordo di sponsorizzazione con Dan John (nella foto in primo piano il combined dei due loghi), azienda italiana leader nel settore dell’abbigliamento maschile (con più di 200 punti vendita sul territorio nazionale). Nell’ambito di questa partnership, Dan John fornirà abiti alla dirigenza e alla prima squadra del Latina calcio, diventando ufficialmente back sponsor della maglia away.