Cupra FIP Finals 2021: Pappacena-Marchetti in semifinale. Orsi le raggiunge in coppia con la spagnola Blanco Rojo

Grande Italia oggi al PalaPirastu di Cagliari, dove si stanno svolgendo le “Cupra Fip Finals Sardegna 2021” (finali maschili/femminili domenica prossima).

Nel tabellone femminile volano in semifinale Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti. Le forti azzurre hanno vinto e convinto dopo aver superato le spagnole Anna Cortiles Tapia-Xenia Clasca Vidiella in due set (7-5/6-4). Sempre in semifinale Carolina Orsi (in coppia con l’iberica Alicia Blanco Arojo), al termine di un combattuto match, contro la belga Helena Wyckaert e la spagnola Julia Polo Bautista (successo in tre set: 6-4/6-7/7-6).

Domani, a partire dalle 10:00, Carolina Orsi-Alicia Blanco Rojo affronteranno, sul campo centrale, le iberiche Maria Del Carmen Villalba Sanchez-Jessica Castello Lopez, mentre Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti (terzo match del programma di sabato) sfideranno le spagnole Veronica Virseda Sanchez-Barbara Las Heras Monterde (vincitrici del “FIP Gold Milan” lo scorso mese di novembre).

Nel tabellone maschile si ferma ai quarti il “sogno” di Marcelo Capitani-Andrès Britos, superati in due set (7-5/6-2) dagli spagnoli Javier Gonzalez Barahona-Inigo Zaratiegui Pedrosa.

OTTAVI DI FINALE (M) – 10 dicembre 2021

1) Marcelo Capitani (ITA)-Andrès Britos (ITA) vs Mario Ortega Ripoll (SPA)-Gonzalo Perez Arbona (SPA): 6-3/3-6/6-3;

2) Ignacio Sager Nagel (SPA)-Thomas Leygue (FRA) vs Iago Gonzalez Nino (SPA)-Manuel Prado Prego (SPA): 6-4/6-3;

3) Javier Garcia Mora (SPA)-Raul Marcos Duran (SPA) vs Diego Gil Batista (SPA)-Fran Ramirez Navas (SPA): 4-6/6-2/6-3;

4) Javier Gonzalez Barahona (SPA)-Inigo Zaratiegui Pedrosa (SPA) vs Alfonso Viuda Hernandez (SPA)-Josè Maria Mouliaa Lopez (SPA): 6-2/6-4;

5) Gonzalo Rubio Perez (SPA)-Jorge Ruiz Gutierrez (SPA) vs Clement Geens (BEL)-Jerome Peeters (BEL): 6-0/6-7/6-4;

6) Pedro Melendez Amaya (SPA)-Cristobal Garcia Blanco (SPA) vs Antonio Fernandez Cano (SPA)-Miguel Semmler Arranz (SPA): 4-6/6-4/6-3;

7) Jaime Munoz Enrile (SPA)-Arnau Ayats Delgado (SPA) vs Juan Bautista Moratorio Larrechea (URU)-Juan Ignacio Artia (URU): 6-1/7-6;

8) Alejandro Arroyo Albert (SPA)-Ivan Ramirez Del Campo (SPA) vs Daniel Salinas (CHI)-Cristobal Martinez (CHI): 6-2/6-2.

Quarti di finale femminili:

1) Maria Del Carmen Villalba Sanchez (SPA)-Jessica Castello Lopez (SPA) vs Martina Parmigiani (ITA)-Erika Zanchetta (ITA): 6-1/6-1;

2) Chiara Pappacena (ITA)-Giorgia Marchetti (ITA) vs Anna Cortiles Tapia (SPA)-Xenia Clasca Vidiella (SPA): 7-5/6-4;

3) Veronica Virseda Sanchez (SPA)-Barbara Las Heras Monterde (SPA) vs Valentina Tommasi (ITA)-Emily Stellato (ITA): 6-1/6-2;

4) Carolina Orsi (ITA)-Alicia Blanco Arojo (SPA) vs Helena Wyckaert (BEL)-Julia Polo Bautista (SPA): 6-4/6-7/7-6.

Quarti di finale maschili:

1) Javier Gonzalez Barahona (SPA)-Inigo Zaratiegui Pedrosa (SPA) vs Marcelo Capitani (ITA)-Andrès Britos (ITA): 7-5/6-2;

2) Gonzalo Rubio Perez (SPA)-Jorge Ruiz Gutierrez (SPA) vs Pedro Melendez Amaya (SPA)-Cristobal Garcia Blanco (SPA): 6-1/6-4;

3) Javier Garcia Mora (SPA)-Raul Marcos Duran (SPA) vs Ignacio Sager Nagel (SPA)-Thomas Leygue (FRA):7-5/6-1;

4) Alejandro Arroyo Albert (SPA)-Ivan Ramirez Del Campo (SPA) vs Jaime Munoz Enrile (SPA)-Arnau Ayats Delgado (SPA): 6-4/1-6/6-2

didascalia: foto di Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti al termine del match dei quarti

photocredits Fabrizio Romiti