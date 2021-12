Calcio e criptovalute: alla scoperta del Fan Token della S.S. Lazio e di Binance 

(di Michael Pellegrino) – Da uno studio effettuato da BBC News (in cui è emerso il legame sempre più forte tra sport e piattaforme fintech) è emerso che il club capace di movimentare il maggior capitale in fan token è la S.S. Lazio di Claudio Lotito, legata a Binance da ottobre con un accordo biennale.

Sono 130 i milioni di dollari (circa 115 milioni di euro) generati dalla criptovaluta laziale ($LAZIO). Ad oggi il fan token dei biancocelesti è scambiato al prezzo di 5,16 (fonte: CoinMarketCap), mentre nei giorni successivi al lancio della moneta virtuale è arrivato a quota 22,91 euro.

BINANCE EXCHANGE, nata nel 2017, è una piattaforma di scambio tra criptovalute; a differenza degli altri concorrenti Binance si concentra sullo scambio tra cripto e cripto, la moneta ufficiale della piattaforma è $BNB (Binance coin) che permette agli utenti di pagare i servizi della stessa ottenendo sconti ed ulteriori possibilità d’investimento. Attualmente su Binance è possibile, ad esempio, formarsi in merito alle cripto, fare trading speculativo, fare staking (bloccare le cripto per ottenere ricompense), conservare le monete e scoprire nuove start up; gli stessi fondatori delle startup possono creare criptovalute per gli utenti offrendole su Binance (processo noto come ICO).

Oltre al club laziale anche Manchester City, Porto e Santos hanno saputo far fruttare al meglio il business dei fan token su Binance. Anche la nazionale di calcio italiana (più precisamente la FIGC) ha siglato un accordo con il concorrente Socios. Sulla vicenda è intervenuto il presidente Gabriele Gravina: “La collaborazione con Socios.com ci consentirà di espandere la relazione con i tifosi, fornendo loro opportunità di interazione e la possibilità di sentirsi parte integrante della nazionale”. Secondo BBC News il giro d’affari complessivo legato alle criptovalute ammonta a 350 milioni di dollari (circa 310 milioni di euro).